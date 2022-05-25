Музейная Арт-маёвка

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Музейная Арт-маёвка

Окружной фестиваль «Музейная Арт-маёвка» будет доступен для всех жителей и гостей города Ханты-Мансийска! Он пройдет на площади, прилегающей к Государственному художественному музею (Мира, 2), Государственной библиотеке Югры и Центру искусств для одаренных детей Севера.

Музейная Арт-маевка проходит в рамках открытия Международной экологической акции «Спасти и сохранить».

Ежегодно  Музейная Арт-маёвка привлекает внимание общества к проблемам экологии, формирует любовь и бережное отношение к природе. Проекты, представленные на фестивале, ярко демонстрируют как культура, искусство и, в частности, музейное дело могут помочь в решении актуальных задач, выступая инструментом воспитания и просвещения.

Среди представленных проектов проводится конкурс по номинациям: «Лучший выставочный проект», «Самый экологический проект», «Лучший интерактивный проект». Кроме того, наши гости смогут принять участие в выборе лучше проекта в номинации «Приз зрительских симпатий», положив соответствующий жетончик в урну для голосований.

В программе Арт-маёвки - выставочные и просветительские проекты на тему природы и экологии от музеев и других учреждений культуры и дополнительного образования Ханты-Мансийска и округа, викторины и игровые программы, дефиле, творческие мастер-классы, создание инсталляций и арт-объектов, выступление музыкантов и угощение чаем.

И все это на свежем воздухе!
Вот лишь часть того, что вас ждет:
Государственный художественный музей:
- Выставка экологических плакатов

- Создание арт-объекта «Красочный город»

- Мастер-класс «Эко-украшения»

- Интерактивный проект «Экологический ковчег» - инсталляции, игры, мастер-классы

Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева:

- Творческая площадка «ПРОБУЖДЕНИЕ»

- Арт-перформанс «ГИМН ПРИРОДЕ»

Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева:

- Площадка «Музей в чемодане»

- Мастер-класс - «Собака – самый верный друг!»

- Пленэр «Настроение момента»

- Скетч-площадка «Предметы советской эпохи»

Музей Природы и Человека:
- Проект «10000 шагов»

- Акция «Король мусора»
Музей геологии, нефти и газа:
- Проект «Формы природные и рукотворные»

- Мастер-класс по изготовлению  забавного представителя флоры или фауны из пластиковых бутылок
Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»:
- Выставочный проект «Пояса - важный атрибут одежды обских угров»

Окружной Дом народного творчества:
- Интерактивный проект «Сказок и песен дом»

Городская централизованная библиотечная система № 2:
- Мастер-класс «Весеннее настроение» - декорирование цветочных горшочков и пересаживание рассады

Центр дополнительного образования «Перспектива»:
- Персональная выставка работ Кашаповой Ляли Шайдулловны «Разноцветье Югорской земли»

- Мастер-класс по акриловой живописи «Весеннее пробуждение»

Окружной фестиваль «Музейная Арт-маёвка» состоится 28 мая с 11.00 до 16.30.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»

Ср, 25/05/2022 - 12:22

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