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Окружной фестиваль «Музейная Арт-маёвка» будет доступен для всех жителей и гостей города Ханты-Мансийска! Он пройдет на площади, прилегающей к Государственному художественному музею (Мира, 2), Государственной библиотеке Югры и Центру искусств для одаренных детей Севера.
Музейная Арт-маевка проходит в рамках открытия Международной экологической акции «Спасти и сохранить».
Ежегодно Музейная Арт-маёвка привлекает внимание общества к проблемам экологии, формирует любовь и бережное отношение к природе. Проекты, представленные на фестивале, ярко демонстрируют как культура, искусство и, в частности, музейное дело могут помочь в решении актуальных задач, выступая инструментом воспитания и просвещения.
Среди представленных проектов проводится конкурс по номинациям: «Лучший выставочный проект», «Самый экологический проект», «Лучший интерактивный проект». Кроме того, наши гости смогут принять участие в выборе лучше проекта в номинации «Приз зрительских симпатий», положив соответствующий жетончик в урну для голосований.
В программе Арт-маёвки - выставочные и просветительские проекты на тему природы и экологии от музеев и других учреждений культуры и дополнительного образования Ханты-Мансийска и округа, викторины и игровые программы, дефиле, творческие мастер-классы, создание инсталляций и арт-объектов, выступление музыкантов и угощение чаем.
И все это на свежем воздухе!
Вот лишь часть того, что вас ждет:
Государственный художественный музей:
- Выставка экологических плакатов
- Создание арт-объекта «Красочный город»
- Мастер-класс «Эко-украшения»
- Интерактивный проект «Экологический ковчег» - инсталляции, игры, мастер-классы
Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева:
- Творческая площадка «ПРОБУЖДЕНИЕ»
- Арт-перформанс «ГИМН ПРИРОДЕ»
Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева:
- Площадка «Музей в чемодане»
- Мастер-класс - «Собака – самый верный друг!»
- Пленэр «Настроение момента»
- Скетч-площадка «Предметы советской эпохи»
Музей Природы и Человека:
- Проект «10000 шагов»
- Акция «Король мусора»
Музей геологии, нефти и газа:
- Проект «Формы природные и рукотворные»
- Мастер-класс по изготовлению забавного представителя флоры или фауны из пластиковых бутылок
Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»:
- Выставочный проект «Пояса - важный атрибут одежды обских угров»
Окружной Дом народного творчества:
- Интерактивный проект «Сказок и песен дом»
Городская централизованная библиотечная система № 2:
- Мастер-класс «Весеннее настроение» - декорирование цветочных горшочков и пересаживание рассады
Центр дополнительного образования «Перспектива»:
- Персональная выставка работ Кашаповой Ляли Шайдулловны «Разноцветье Югорской земли»
- Мастер-класс по акриловой живописи «Весеннее пробуждение»
Окружной фестиваль «Музейная Арт-маёвка» состоится 28 мая с 11.00 до 16.30.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»