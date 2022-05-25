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В этом году Всероссийская акция «Библионочь» пройдет 28 мая 2022 года. Государственная библиотека Югры присоединяется к проведению акции. Тематика 2022 года тесно связана с проведением Года культурного наследия народов России и посвящена традициям.
В течение всего вечера вас ждут увлекательные мастер-классы по изготовлению народных орнаментов, национальных кукол, амулета «Исполнение желаний», мастер-класс по созданию открытки-аппликации «Красна девица», «Добрый молодец».
Юных гостей библиотеки приглашаем принять участие в интеллектуально-развлекательной игре «Мама, я в библиотеке» на тему «Медведь, береза, балалайка».
Гости библиотеки познакомятся с культурой народов России: обрядами, песнями, костюмами, литературным наследием, посетив выставку книг Чингиза Айтматова, фотозону «Русские традиции», выставки национальных костюмов.
Так же на территории у входа в библиотеку будет организована спортивная площадка, где каждый желающий сможет проверить свою ловкость, поиграв в национальные игры северных народов.
В заключение акции состоится большой концерт, на котором прозвучат песни на языках народов России, танцы, игра на музыкальных инструментах.
Возрастная категория: 0+
Вас ждет много интересного, будем рады встрече с Вами!
БУ ХМАО-Югры "Государственная библиотека Югры"