Всероссийская акция «Библионочь» пройдет 28 мая 2022 года

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Всероссийская акция «Библионочь» пройдет 28 мая 2022 года

В этом году Всероссийская акция «Библионочь» пройдет 28 мая 2022 года. Государственная библиотека Югры присоединяется к проведению акции. Тематика 2022 года тесно связана с проведением Года культурного наследия народов России и посвящена традициям.

В течение всего вечера вас ждут увлекательные мастер-классы по изготовлению народных орнаментов, национальных кукол, амулета «Исполнение желаний», мастер-класс по созданию открытки-аппликации «Красна девица», «Добрый молодец».

Юных гостей библиотеки приглашаем принять участие в интеллектуально-развлекательной игре «Мама, я в библиотеке» на тему «Медведь, береза, балалайка».

Гости библиотеки познакомятся с культурой народов России: обрядами, песнями, костюмами, литературным наследием, посетив выставку книг Чингиза Айтматова, фотозону «Русские традиции», выставки национальных костюмов.

Так же на территории у входа в библиотеку будет организована спортивная площадка, где каждый желающий сможет проверить свою ловкость, поиграв в национальные игры северных народов.

В заключение акции состоится большой концерт, на котором прозвучат песни на языках народов России, танцы, игра на музыкальных инструментах.

Возрастная категория: 0+

 Вас ждет много интересного, будем рады встрече с Вами!

БУ ХМАО-Югры "Государственная библиотека Югры"

Ср, 25/05/2022 - 14:09

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