Бесплатное обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»

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Бесплатное обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»

В Югре продолжается набор граждан на бесплатное обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Программа организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан рассчитана на период до 2024 года.

Цель программы – содействие занятости отдельных категорий граждан путем организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.

Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж является региональным оператором проекта «Содействие занятости» федерального оператора АНО «Агентство развития профессионального мастерства (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)».

На сегодняшний день на территории автономного округа в рамках обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» можно получить новые знания по 98 компетенциям в 17 региональных центрах обучения. 22 программы доступны в дистанционном режиме. Список программы постоянно расширяется.  

Все профессии, представленные в региональном перечне являются наиболее востребованными на рынке труда Югры. Перечень доступных программ для обучения разнообразен, каждый желающий пройти обучение сможет найти направление, отвечающее его интересам.

Так, на базе Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа можно обучиться по следящим направлениям: Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Преподавание в младших классах, Геопространственные технологии, Дошкольное воспитание и Администрирование отеля. В ближайшее время будут доступны для слушателей ещё 5 образовательных программ по направлениям: Бухгалтерский учет, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Программные решения для бизнеса, Физическая культура, спорт и фитнес и Электромонтаж.

Полный список образовательных программ доступен на сайте trud.worldskills.ru. Для того, чтобы принять участие в бесплатной программе обучения, необходимо подать заявку и обратиться в Центр занятости населения.

В 2022 году могут пройти обучение следующие категории граждан:

  • Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста
  • Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и в возрасте от 1,5 до 3 лет
  • Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно;
  • Безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости
  • Граждане находящиеся под риском увольнения
  • Граждане в возрасте до 35 лет, которые относятся к категориям:

граждан, не занятых по истечении 4 месяцев с даты окончания военной службы по призыву;

граждан, не имеющих среднего профессионального и высшего образования;

граждан, не занятых по истечении 4 месяцев с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации;

граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых к увольнению в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата или численности работников организации);

граждан, обучающихся на последних курсах по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, обратившихся в органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая работа.

По каким программам проходит обучение?

Для граждан, желающих принять участие в программе, доступны следующие виды обучения:

  • Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих;
  • Дополнительное профессиональное образование - для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное или высшее образование.

Какое направление обучения можно выбрать?

Для обучения вы можете выбрать любое направление, востребованное в вашем регионе (программа может быть изменена по итогам профессиональной ориентации).

Со списком направлений профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, доступных в вашем регионе, вы можете ознакомиться при заполнении заявки на обучение.

Где будет проходить обучение? Можно ли обучаться дистанционно?

Очное обучение проходит на базе образовательных организаций, обладающих квалифицированными педагогами и необходимым оборудованием. Вы можете обучаться дистанционно, если такое обучение предусмотрено для конкретной программы.

Место и формат обучения (очный или дистанционный) вы сможете выбрать при заполнении заявки на обучение.

Сколько времени нужно учиться?

Длительность обучения зависит от выбранной вами программы и графика обучения. Срок обучения может составлять от трех недель до трех месяцев. О длительности и графике обучения по выбранной вами программе вы будете проинформированы дополнительно.

Сколько стоит обучение?

Обучение проводится бесплатно.

Какие документы будут выданы по итогам обучения?

По окончании обучения выдается документ о квалификации, соответствующий виду программы обучения, также могут быть выданы дополнительные документы. Информацию об этом можно посмотреть в карточке программы.

Сколько раз можно проходить обучение?

За время проведения проекта (2021-2024 годы) пройти обучение можно один раз. Если гражданин будет отчислен в процессе обучения (за неуспеваемость или непосещение занятий), он теряет возможность повторной подачи заявки.

Как отслеживать информацию по моей заявке?

Информацию можно посмотреть в личном кабинете в разделе «Моё обучение» на сайте trudvsem.ru. Кроме того, при изменении статуса приходит уведомление, а также направляются сведения по электронной почте.

Контакт для получения дополнительной информации: Толоконцев Владимир Сергеевич, заведующий отделением профессионального обучения и дополнительного образования Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа,
+7 (3467) 38-86-96, доб.3, tolokoncev.vs@hmtpk.ru.

hmtpk.ru

 

Ср, 25/05/2022 - 15:25

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