В рамках празднования 225-летия РГПУ им. А. И. Герцена состоится Слёт выпускников-северян

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В РГПУ им. А. И. Герцена с 31 мая по 2 июня 2022 года состоится XX Международная научно-практическая конференция «Реальность этноса», посвящённая 90-летию института народов Севера Герценовского университета. Конференция пройдёт при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики, Благотворительного фонда поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
В рамках мероприятия состоится Слёт выпускников института народов Севера, а темой встреч и обсуждений станет «Институт народов Севера: прошлое, настоящее и будущее североведческой науки и образования».
Участники познакомятся с историческими этапами развития института народов Севера и их особенностями, вкладом института в развитие североведческой науки и образования.
Отметим, что за 90 лет из стен института вышло немало заслуженных учёных, педагогов, писателей, художников и деятелей культуры. Среди хантов и манси известные миру учёные-лингвисты Е.И. Ромбандеева, Н. И. Терешкин, заслуженные работники народного образования и науки М.П. Вахрушева, А. И. Сайнахова, К.В. Афанасьева, Е.А. Нёмысова, Д.В. Герасимова, художники Г.С. Райшев, К. Л. Панков, писатели Ю.Н. Шесталов, А.С. Тарханов и другие.
В Ханты-Мансийске 24 мая в рамках проекта «Обь/Чай» в краеведческом отделе городской библиотеки Ханты-Мансийска под руководством Аллы Иштимировой-Посоховой состоялась встреча со студентами, которые в разные годы учились на факультете народов Крайнего Севера (ФНКС). Воспоминаниями о годах учёбы, студенчестве и славном городе-герое Ленинграде 1960-х годов делились Евдокия Андреевна Нёмысова, Мария Кузьминична Волдина. В 1980-м году окончила институт преподаватель Александра Сергеевна Сазонова, в 1990-е годы учились журналисты мансийской газеты Валентина Узель, Тамара Мерова и Людмила Теткина. В эти же годы заочное отделение культурологии окончила Ф.П. Иштимирова, С.С. Динисламова, Т.А. Молданов.
Встреча прошла в дружеской тёплой атмосфере, участники рассказывали о ярких моментах студенческой жизни, вспоминали имена преподавателей и сокурсников. Обсудили проект создания книги о выпускниках-югорчанах, со всеми предложениями и идеями можно обратиться к библиотекарю Алле Иштимировой-Посоховой.
Тамара Мерова