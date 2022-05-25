Формирование комфортной городской среды, ремонт школ и детских садов – на контроле у депутатов Думы Югры

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Сегодня Председатель Думы автономного округа Борис Хохряков вместе со своими однопартийцами на заседании фракции «Единая Россия» в Думе Югры рассмотрел ряд актуальных вопросов для региона.
Наибольший интерес и обсуждение вызвала реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и ремонт, реконструкция дошкольных, общеобразовательных учреждений округа.
Как было отмечено, в соответствии с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» в Югре проводится масштабная работа по реализации проектов благоустройства территорий, повышению индекса качества городской среды, вовлечению населения в решение этих вопросов. Одним из важных этапов отбора проектов является ежегодное проведение рейтингового голосования и общественных обсуждений. Оно проводится на федеральной платформе Минстроя России или «Открытый регион – Югра». В 2022 году обязательное голосование проводится в период с 15 апреля по 30 мая.
«За последние годы у нас благоустроены сотни дворов и мест общественного пространства. Если говорить о результатах за 2021 год, то это порядка 150 объектов, – подвел итоги работы заседания фракции Борис Хохряков. – И примерно такое же количество мы запланировали на этот год. Члены фракции «Единая Россия» постоянно финансово поддерживают это направление, не исключение и этот год. Буквально сегодня на фракции мы приняли решение еще 116 миллионов рублей направить на эти цели. Есть хорошие результаты – подводятся итоги на федеральном уровне и наши города – Нягань, Когалым, Урай и Покачи заняли по результатам прошлого года первое место».
Что касается ремонта учреждений образования, то в Югре разработан и успешно реализуется региональный проект модернизации школьной системы образования, в том числе для участия в федеральной программе капитального ремонта школ на 2022-2026 годы. Он предусматривает проведение капитальных ремонтов зданий, направленных в том числе на повышение энергоэффективности, качества оснащенности зданий. Региональный проект не ограничивается ремонтными работами, планируется масштабное развитие школ: закупка оборудования, учебников, повышение квалификации учителей.
«Вы знаете, что демографическая ситуация в Югре достаточно хорошая, – отметил Борис Хохряков. – Поэтому нам все время нужна подпитка в виде новых детских садов, школ. За последние 10-12 лет у нас построено более 100 детских садов, десятки школ. Но тем не менее, есть большое количество школ и детских садов, которые уже «возрастные» – им по 30-40 лет. Их нужно ремонтировать. Этот вопрос мы взяли на контроль, заслушали информацию Департамента образования и науки Югры. Если подводить итоги, за три последних года отремонтировано более ста объектов. В планах на текущий год – отремонтировать порядка 25 школ и детских дошкольных учреждений. Конечно, учреждений, которые нуждаются, гораздо больше. Поэтому по решению Губернатора Югры и Думы даны поручения главам муниципалитетов, чтобы они мониторили ситуацию и предлагали объекты в план капитального и текущего ремонта».
Также сегодня в ходе заседания Борису Хохрякову была вручена Благодарность от Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева за большой личный вклад в оказание помощи беженцам с Украины и жителям Донецкой и Луганской народных республик.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры