Новая выставка «Времена года. Летние ремесла обских угров» откроется 27 мая в музее «Торум Маа»

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Лето в северных краях короткий долгожданный период тепла, наполняющий русла рек и озера водой, время разгула рыбы и созревания вкусных ягод, кедрового ореха – ВРЕМЯ БОЛЬШОГО СВЕТА.
В народном календаре обских угров этот период имеет множество названий, связанных с переменами, происходящими в природе, с традиционными видами промысловой и хозяйственной деятельности. Июнь: «месяц нереста», «месяц высокой воды», «месяц несущий нельму». Июль: «месяц вонзевой рыбы», «месяц запоров», «месяц комара». Август: «месяц муксуна», «ягодный месяц», «месяц заготовки сена», «месяц стаи уток».
К этому времени, обитатели лесных селений семьями перемещались в летние стойбища, располагавшиеся преимущественно на высоких продуваемых берегах рек, где до осени занимались рыбалкой и заготовкой рыбы, дикоросов, шитьем одежды, изготовлением и ремонтом домашнего инвентаря на долгую холодную зиму.
Об инструментарии и древних технологиях обских угров, секреты рыбалки и рецепты приготовления вкуснейших блюд традиционной кухни приглашаем узнать на экспозиции выставки.
Приглашаем на открытие выставки 27 мая 2022 г. в 15:00
по адресу: ул. Комсомольская, 30.
телефон для справок +7(3467)353-423
Служба информации БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»