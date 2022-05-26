Югорчан приглашают проголосовать за лучшее дерево России

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Национальный конкурс «Российское дерево года - 2022» проходит в эти дни в онлайн-формате на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» www.rosdrevo.ru.
Его участниками стали деревья из разных регионов Российской Федерации. Югру представляет древняя кедровая сибирская сосна, произрастающая в Ханты-Мансийске на территории природного парка «Самаровский чугас», рядом с родником Затонский.
По подсчетам экспертов, возраст сосны составляет не менее 250 лет. Высота дерева - 55 метров. На странице сайта конкурсантка зарегистрирована под № 45 «Кедр «Кос».
По данным на 25 мая, югорская сосна кедровая набрала уже почти две тысячи голосов.
Жителей автономного округа приглашают принять участие в онлайн-голосовании и поддержать югорского номинанта. Открытое голосование завершится 1 августа.
Напомним, что цель всероссийского конкурса «Российское дерево года» – поиск и сохранение деревьев, представляющих собой природную, культурную и историческую ценность, придание им статуса охраняемых государством природных объектов, формирование национального реестра старовозрастных деревьев России, экологическое воспитание подрастающего поколения.
Ежегодный конкурс по выбору главного дерева страны проводится с 2017 года. Все деревья, побеждающие в национальном конкурсе и получающие звание «Российское дерево года», получают сертификат на бесплатное обследование и выполнение оздоровительных мероприятий от экспертного центра.
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры