Югорчан приглашают проголосовать за лучшее дерево России

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Югорчан приглашают проголосовать за лучшее дерево России

Национальный конкурс «Российское дерево года - 2022» проходит в эти дни в онлайн-формате на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» www.rosdrevo.ru.

Его участниками стали деревья из разных регионов Российской Федерации. Югру представляет древняя кедровая сибирская сосна, произрастающая в Ханты-Мансийске на территории природного парка «Самаровский чугас», рядом с родником Затонский.

По подсчетам экспертов, возраст сосны составляет не менее 250 лет. Высота дерева - 55 метров. На странице сайта конкурсантка зарегистрирована под № 45 «Кедр «Кос».

По данным на 25 мая, югорская сосна кедровая набрала уже почти две тысячи голосов.

Жителей автономного округа приглашают принять участие в онлайн-голосовании и поддержать югорского номинанта. Открытое голосование завершится 1 августа.

Напомним, что цель всероссийского конкурса «Российское дерево года» – поиск и сохранение деревьев, представляющих собой природную, культурную и историческую ценность, придание им статуса охраняемых государством природных объектов, формирование национального реестра старовозрастных деревьев России, экологическое  воспитание подрастающего поколения.

Ежегодный конкурс по выбору главного дерева страны проводится с 2017 года. Все деревья, побеждающие в национальном конкурсе и получающие звание «Российское дерево года», получают сертификат на бесплатное обследование и выполнение оздоровительных мероприятий от экспертного центра.

Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры

 

Чт, 26/05/2022 - 10:22

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