70 пациентов завершили курс коррекции постковидных состояний в БУ «Няганская городская поликлиника»

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70 пациентов завершили курс коррекции постковидных состояний в БУ «Няганская городская поликлиника»

100% эффект достигнут в 63 случаях. Семеро няганцев продолжают лечение.

Программа из 10 занятий разрабатывается индивидуально для граждан, испытывающих проблемы с памятью, в результате перенесенного COVID-19.

Автором методики является медицинский психолог Оксана Бондарь. Специалист отмечает, что в настоящее время преимущественно за помощью обращаются лица в возрасте 25-40 лет, у которых коронавирусная инфекция протекала в легкой форме.

«В преддверии первого занятия, с целью профилактики эмоционального напряжения, мы проводим с пациентом «вводную встречу», где разговариваем о необходимости соблюдения режима сна и отдыха, физических нагрузках и прочих мероприятиях, которые в совокупности должны помочь нам достигнуть желаемого эффекта и восстановить память», — разъясняет Оксана Анатольевна.

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Чт, 26/05/2022 - 11:43

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