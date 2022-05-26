В Ханты-Мансийске вновь пройдёт ПикникХМ

- Русский
При поддержке «Газпромнефть-Хантоса» в Ханты-Мансийске вновь состоится городской фестиваль «ПикникХМ». После двух лет перерыва организаторы анонсировали дату и место проведения ПикникХМ2022 – 16 июля, Иртышская набережная.
«Меняй настроение своего города!» – именно с таким посылом команда «ПикникХМ» организует самый теплый день в Ханты-Мансийске. Подарок жителям города от таких же жителей города, простых людей, которые любят то место, в котором живут. Творческие мастер-классы, интересные лекции, открытие новых активностей, просто встречи друзей и приятное времяпровождение – это то, что происходит на Пикнике. Всё абсолютно бесплатно!
Ежегодно 15% выручки от продажи изделий Аллеи мастеров организаторы передают на благотворительность. За 5 лет удалось собрать средства для 6-ти ребят.
На официальной страничке во ВКонтакте команда Пикника начала приём заявок на участие. На сегодняшний день уже поступило более 50 заявок, в числе которых гости из Екатеринбурга, Москвы, Югорска и Нефтеюганска, что говорит о том, что проект пользуется популярностью среди участников как соседних муниципалитетов, так и регионов. Заявки принимаются до 19 июня включительно, успевайте стать частью этого уникального мероприятия.
Проект «ПикникХМ» реализуется при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и Администрации города Ханты-Мансийска.
Контактная информация:
- Валентина Киселева, автор и организатор «ПикникХМ», тел.: 8 902 819 38 59.
- Екатерина Мигаль, руководитель медиаштаба, тел.: 8 922 659 32 34.
Официальная группа в vkontakte: vk.com/piknikhm
Сайт: www.пикникхм.рф
https://vk.com/piknikhm