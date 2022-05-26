В Ханты-Мансийске вновь пройдёт ПикникХМ

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В Ханты-Мансийске вновь пройдёт ПикникХМ

При поддержке «Газпромнефть-Хантоса» в Ханты-Мансийске вновь состоится городской фестиваль «ПикникХМ». После двух лет перерыва организаторы анонсировали дату и место проведения ПикникХМ2022 – 16 июля, Иртышская набережная.

«Меняй настроение своего города!» – именно с таким посылом команда «ПикникХМ» организует самый теплый день в Ханты-Мансийске. Подарок жителям города от таких же жителей города, простых людей, которые любят то место, в котором живут. Творческие мастер-классы, интересные лекции, открытие новых активностей, просто встречи друзей и приятное времяпровождение – это то, что происходит на Пикнике. Всё абсолютно бесплатно!

Ежегодно 15% выручки от продажи изделий Аллеи мастеров организаторы передают на благотворительность. За 5 лет удалось собрать средства для 6-ти ребят.

На официальной страничке во ВКонтакте команда Пикника начала приём заявок на участие. На сегодняшний день уже поступило более 50 заявок, в числе которых гости из Екатеринбурга, Москвы, Югорска и Нефтеюганска, что говорит о том, что проект пользуется популярностью среди участников как соседних муниципалитетов, так и регионов. Заявки принимаются до 19 июня включительно, успевайте стать частью этого уникального мероприятия.

Проект «ПикникХМ» реализуется при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и Администрации города Ханты-Мансийска.

Контактная информация:

  • Валентина Киселева, автор и организатор «ПикникХМ», тел.: 8 902 819 38 59.
  • Екатерина Мигаль, руководитель медиаштаба, тел.: 8 922 659 32 34.

Официальная группа в vkontakte: vk.com/piknikhm

Сайт: www.пикникхм.рф
https://vk.com/piknikhm

Чт, 26/05/2022 - 11:59

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