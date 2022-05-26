Работа предпринимателя в отдалённом поселении

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26 мая отмечается День российского предпринимательства. Он был установлен Указом Президента России в 2007 году и учреждён с целью привлечения внимания общественности к вопросам развития российской экономики, проблемам среднего, малого и крупного бизнеса.
В этот день мы расскажем о предпринимателе Олеге Валерьевиче Корнявко, много лет работающего в селе Няксимволе. Поселение находится в Берёзовском районе в верховье реки Северная Сосьва. Его отдалённость и труднодоступность создаёт большие проблемы для местных предпринимателей, доставляющих для жителей продукты питания и товары первой необходимости. Олег Валерьевич рассказал о том, как завозит товары, а также поделился, почему выбрал для деятельности именно Няксимволь.
– Здесь я работаю больше 20 лет. Раньше до Няксимволя была прямая дорога в 200 километров, когда-то её рубили лесники из Малиновского леспромхоза, по ней и начинал возить товар. Отец тогда по работе сюда часто приезжал. В те годы он в ОРСе (Отдел рабочего снабжения) работал, с продуктами был связан, поэтому я тоже решил пойти по его стопам. После окончания института решил открыть своё дело, по специальности я – товаровед продовольственных товаров. Сюда приехал и, благодаря Мариетте Михайловне Подосениной, арендовал небольшое помещение, открыл магазинчик. А когда объёмы выросли, построил уже большой магазин. В Няксимволе работает ещё один предприниматель, но у него не те объёмы, с которыми я работаю.
Сейчас у Олега Валерьевича магазин двухэтажный, на первом продают продукты питания, на втором непродовольственные товары. Продукты длительного хранения – муку сахар, чай, растительное масло и другие товары предприниматель старается завезти автозимником. Грузовая фура ездит один раз в неделю, за рейс привозит до 15 тонн груза. Продукты доставляет из Екатеринбурга, так дешевле, в том числе и для покупателей.
– Основная проблема, с которой мы сталкиваемся – это завоз товаров. В этом и в прошлом году, прямого зимника через посёлок Агириш не было. Все ездили по газпромовской дороге через посёлки Светлый и Хулимсунт, что создавало дополнительные трудности, – делится Олег Валерьевич. – В феврале, марте проходил плановый ремонт и газотрассу закрывали. Конечно, нас об этом не предупреждал, и мы со «скоропортом» вынуждены были стоять. Это, конечно, очень неудобно. Товары в Няксимволь доставляем те, которые население покупает это уже наработано годами, знаем потребности людей, на то и ориентируемся. У тех, у кого есть машины сами стараются закупить продукты впрок и привезти по зимнику. Люди начинают покупать у меня в магазине под весну. До этого времени стараюсь забить склады товарами первой необходимости. Местным жителям всегда говорю: «Заранее берите продукты длительного хранения, потому что у меня склады не позволяют ещё больше завозить». Только наступает распутица, люди начинают у меня раскупать, и бывает, что чего-то не хватает. Случалось, такое, что в ноябре-декабре не было сахара или масла. Такое тоже бывает, но нечасто.
Олег Валерьевич рассказал нам о том, как завозит продукты в период навигации. Их доставка в этот период больше похожа на спецоперацию, так как проходит очень в необычных и даже экстремальных условиях.
– Няксимволь стоит в верховьях реки Северная Сосьва, поэтому в период навигации возим товар только лодками, начиная с весны до глубокой осени, до самой шуги. Я изготовил специальные пластиковые лодки, на которые поставил моторы. Продукты возим из Югорска до реки Ворьи – это 160 километров пути. Из них 100 километров хорошая дорога, а от Агириша 60 километров по бездорожье до реки Ворья едем на вездеходе или на грузовой машине «Урал». Когда добираемся до реки Ворья, продукты перегружаем на лодки. Они едут по Ворье, затем по Тапсую, и уже потом вверх по течению по Северной Сосьве до Няксимволя. По реке ещё 160 километров выходит. По большой воде лодки быстро доезжают. По осени, когда реки совсем мелеют, мучаемся, на рейс неделя уходит. Конечно, после таких трудностей особенно обидно слышать от людей: «А почему так дорого?» Раньше вертолётами продукты доставляли, были такие хорошие времена. Сейчас это очень дорого, такая работа себе в убыток.
У меня двое местных лодочниками работают. Ребята серьёзные, на них можно положиться. Местные жители русло знают и такими лодками управлять умеют.
Продавцами три человека работает, двое в продуктовом магазине и один на промышленных товарах, все местные. Честно говоря, найти продавцов здесь сложно, зарплата вроде хорошая. Одно время было такое, что из-за отсутствия продавцов магазин вообще хотел закрывать. С этой проблемой обращался в администрацию. Мне глава поселения Татьяна Константиновна Волкова предложила кандидатуры, но они тоже не хотят работать. На данный момент одним из продавцов работает пенсионерка Галина, других желающих попросту нет.
Олег Валерьевич говорит, что эта не единственная причина, по которой, вскоре ему всё же, магазин придётся закрыть.
– Молодёжь здесь не остаётся, уезжает. Жалко, конечно, что жизнь в деревне со временем затухает, – сетует предприниматель. – Я это хорошо чувствую, людей с каждым годом всё меньше становится, и покупательская способность падает. Поэтому в последнее время чаще задумываюсь закрыть магазин. Планирую работать в Хулимсунте, и там создать конкуренцию. Там есть «Газпром», а значит и покупательская способность населения выше. А здесь мне больше не развернуться, тут определённый потолок, которого я достиг, и развития дальше не будет. В своё время, когда строил магазин, хотел пекарню открыть, но районные власти не дали этого сделать. В те годы на открытии пекарни давали субсидии. Я уже закупил оборудование, которое по сей день у меня стоит без дела. Тогда не получилось открыть пекарню, теперь уже нерентабельно. Жители села давно сами хлеб пекут и в магазине покупать не станут. Даже если выпекать 100 булок в день, это всё равно убыточно.
Предприниматель, кроме продуктов, завозит непродовольственные товары. Он говорит, люди покупает всё то, что нужно в хозяйстве: теплицы, поликарбонат, гвозди, лопаты и тому подобное. Габаритные и тяжёлые товары старается привозить по зимнику, так как на лодках их довести попросту не получится.
Людмила Теткина