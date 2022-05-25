Команда Югры повысит компетенции в сфере стратегического менеджмента

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В Москве стартовал первый модуль «Стратегический менеджмент» образовательной программы для управленческой команды Югры «Лидеры изменений Югры 2.0». В открытии мероприятия приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова.
Проект представляет собой образовательный интенсив по развитию управленческих компетенций руководителей муниципалитетов, исполнительных органов государственной власти, специалистов, включенных в резерв управленческих кадров округа. Его цель - формирование управленческой команды Югры из числа региональных и муниципальных лидеров со стратегическим видением социально-экономического развития региона и территорий муниципальных образований для достижения целей национальных проектов Российской Федерации, умения работать в динамично меняющихся условиях.
«Правительство автономного округа и РАНХиГС совместно работают над развитием образовательного проекта «Лидеры изменений Югры» на протяжении двух лет. У нас общая цель – сформировать команды специалистов, лидеров с аналитическим видением социально-экономического развития Югры», - сказала Наталья Комарова. Глава региона отметила, что первая программа «Лидеры изменений Югры» показала положительные результаты.
«Программа продемонстрировала высокий коэффициент полезного действия. Как пример - трое из выпускников первого набора стали руководителями муниципалитетов.Возвращаясь ко второму потоку, хочу отметить его максимальную практикоориентированность. Это стажировки в муниципальных образованиях, изучение моделей управления на местах, погружение в местную специфику», - подчеркнула Наталья Комарова.
Первый модуль проекта «Стратегический менеджмент» пройдет с 25 мая по 28 мая. Обучение по всем восьми модулям завершится 25 ноября. «В условиях меняющейся среды каждый должен уметь на своем посту принимать решения, брать на себя ответственность. Порой на службе нет линейных решений, готовых ответов, как поступить в той или иной ситуации. Поэтому в образовательной программе мы стараемся дать необходимые знания, поделиться опытом, чтобы воспитать такого рода качества у государственных служащих», - отметил первый заместитель губернатора Алексей Шипилов.
При формировании команды участников проекта проводился отбор, в ходе которого оценивались управленческие компетенции и личностно-профессиональные качества. Заявки на участие подали 169 человек из 22 муниципальных образований Югры. По итогам проведенной оценки сформирована команда из 42 человек: 12 человек – представители органов государственной власти автономного округа, 30 человек - представители 19 муниципальных образований Югры.
«Лидеры изменений Югры» – это экспериментальная программа, которая была создана в 2021 году для управленческой команды губернатора Югры и имела большой успех. Цель программы – формирование команд со стратегическим видением перспектив социально-экономического развития округа, что сейчас становится особенно актуальным и трудным: вызовы, с которыми столкнулась как наша страна, так и весь мир, становятся все более непредсказуемыми. Стратегическое планирование в условиях непредсказуемости – это в первую очередь задачи, не имеющие решения, но решать которые необходимо. Участники программы будут работать над кейсами, которые позволят им выйти за рамки собственной компетенции. Уверен в том, что перед выпускниками откроются совершенно новые перспективы и возможность в полной мере реализовать свой потенциал на благо своего региона и всей страны», – отметил ректор Президентской академии Владимир Мау.
Напомним, образовательный проект «Лидеры изменений Югры» впервые стартовал в 2021 году. Он реализуется ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». Программа предусматривает модульное обучение по таким направлениям, как «Стратегический менеджмент», «Управление проектами», «Управление организацией: организационная структура, организационная культура, современные технологии вовлечения», «Операционный менеджмент», «Управление изменениями», «IT-менеджмент, включая кибербезопасность, статистический анализ и управление большими данными, цифровую трансформацию бизнеса», «ESG-менеджмент», «Региональные стажировки» - всего восемь модулей.
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры