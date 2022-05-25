Праздник Трясогузки в «Торум Маа» 1 июня в 14:00

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Праздник Трясогузки в «Торум Маа» 1 июня в 14:00

Приближается самый детский, самый яркий день – Праздник Трясогузки – 1 июня 2022 года.

В первый день лета открываем экспозицию под открытым небом музея – она уже в новых ярких нарядах!  Приходите посмотреть!

Встречаем Трясогузку – юркую птичку – вестницу лета! Ваховские ханты верят, что эта птичка-невеличка приносит людям счастье. Присоединяйтесь, будьте счастливы!

Ждем вас 1 июня в 14:00 на главной экспозиции музея! Всем, кто придёт на праздник с символом птички – ждут приятные сюрпризы!

В программе:

– театрализованный пролог;

– мастер-классы: птички из бумаги, ткани, сувенир «Пёрышко»;

– тихие игры: головоломки, загадки, ребусы;

– этно-старты: стрельба из лука, перетягивание палки, бой мешками;

– мега-раскраски;

– сладкие подарки, угощения от Трясогузки.

Вход свободный!
Прихватите компанию в хорошем настроении!
На зелёной поляне музея будем мастерить, рисовать, играть!
Место встречи: ул. Собянина, 1.

Служба информации БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»

Пт, 27/05/2022 - 12:17

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