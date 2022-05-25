Общины коренных народов могут рассчитывать на грантовую поддержку

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Общины и организации, работающие на территории Югры и осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность, могут рассчитывать на грантовую поддержку. Об этом рассказал начальник управления традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера департамента природопользования и природных ресурсов Югры Евгений Лавров в ходе прямого эфира, посвященного вопросам предоставления мер господдержки в сфере развития коренных малочисленных народов Севера.
– Ежегодно на грантовую поддержку в Югре выделяется 21 млн рублей. Данные меры направлены на основные виды традиционной хозяйственной деятельности коренных народов – это сбор дикоросов, охота, рыболовство и оленеводство, – сообщил Евгений Лавров.
Субсидии в виде грантов предоставляются по следующим направлениям:
– переработка продукции дикорастущих, сумма гранта – 2,5 млн рублей;
– развитие оленеводства – это изготовление изделий из меха и кости, рогов северного оленя, сумма гранта – 1 млн рублей;
– развитее частного оленеводческого хозяйства, сумма гранта – 2, 5 млн рублей:
– развитие рыбного промысла, переработка продукции рыбного промысла, сумма гранта – 2,7 млн рублей;
– развитие охотничьего промысла, переработка продукции охотничьего промысла, сумма гранта – 1, 5 млн рублей.
По словам Евгения Лаврова, основные номинации, которые пользуются популярностью – это заготовка, хранение, транспортировка продукции дикорастущих, сумма гранта – 3,8 млн рублей; заготовка, хранение и транспортировка продукции рыбного промысла, сумма гранта – 3,8 млн рублей; заготовка, хранение и транспортировка продукции охотпромысла, сумма гранта – 3 млн рублей.
Добавим, в реализации мероприятий, направленных на развитие коренных народов и предоставление мер господдержки вовлечено 11 органов государственной власти, а также органы местного самоуправления, исполняющие отдельные переданные полномочия.
Людмила Теткина