Общины коренных народов могут рассчитывать на грантовую поддержку

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Общины коренных народов могут рассчитывать на грантовую поддержку
Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной

Общины и организации, работающие на территории Югры  и осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность, могут рассчитывать на грантовую поддержку. Об этом рассказал начальник управления традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера департамента природопользования и природных ресурсов Югры Евгений Лавров в ходе прямого эфира, посвященного вопросам предоставления мер господдержки в сфере развития коренных малочисленных народов Севера.

– Ежегодно на грантовую поддержку в Югре выделяется 21 млн рублей. Данные меры направлены на основные виды традиционной хозяйственной деятельности коренных народов – это сбор дикоросов, охота, рыболовство и оленеводство, – сообщил Евгений Лавров.

Субсидии в виде грантов предоставляются по следующим направлениям:

– переработка продукции дикорастущих, сумма гранта – 2,5 млн рублей; 

– развитие оленеводства – это изготовление изделий из меха и кости, рогов северного оленя, сумма гранта – 1 млн рублей;

 –  развитее частного оленеводческого хозяйства, сумма гранта –  2, 5 млн рублей:

 – развитие рыбного промысла, переработка продукции рыбного промысла, сумма гранта – 2,7 млн рублей;

– развитие охотничьего промысла, переработка продукции охотничьего промысла, сумма гранта – 1, 5 млн рублей.

По словам Евгения Лаврова, основные номинации, которые пользуются популярностью – это заготовка, хранение, транспортировка продукции дикорастущих, сумма гранта – 3,8 млн рублей; заготовка, хранение и транспортировка продукции рыбного промысла, сумма гранта – 3,8 млн рублей; заготовка, хранение и транспортировка продукции охотпромысла, сумма гранта – 3 млн рублей.

Добавим, в реализации мероприятий, направленных на развитие коренных народов и предоставление мер господдержки вовлечено 11 органов государственной власти, а также органы местного самоуправления, исполняющие отдельные переданные полномочия.

Людмила Теткина

Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной
Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной
Пт, 27/05/2022 - 14:48

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