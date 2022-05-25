Инвалиды-колясочники могут онлайн бронировать специальные места в поездах дальнего следования

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Инвалиды-колясочники могут онлайн бронировать специальные места в поездах дальнего следования

Инвалидам-колясочникам доступна онлайн-покупка билетов на междугородные поезда, оборудованные специальными местами. Такая опция при оформлении билетов через интернет работает благодаря интеграции информационной системы «Российских железных дорог» и Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором которого выступает Пенсионный фонд. Реестр обеспечивает постоянный доступ перевозчиков к данным об установленной инвалидности и освобождает самих инвалидов от подтверждения этой информации документами.

Оформление проездных ж/д билетов не единственный пример, когда Федеральный реестр инвалидов позволяет улучшать оказание услуг гражданам. Сегодня сведения реестра используются всеми государственными ведомствами, обслуживающими инвалидов. Центры занятости обращаются к информации ФРИ, например, в ходе профессиональной реабилитации инвалидов и при оказании им помощи в трудоустройстве. С июля 2020 года ФРИ также стал использоваться в качестве общероссийской базы данных о льготной парковке для инвалидов.

Впервые сведения реестра начали применяться в августе 2017 года, когда Пенсионный фонд запустил пилотный проект по назначению пенсий и ежемесячной денежной выплаты инвалидам на основе данных ФРИ. В результате сегодня все пенсии по инвалидности и отдельные социальные выплаты инвалидам оформляются и продлеваются исключительно по сведениям реестра, без дополнительных обращений со стороны самого человека.

ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Пт, 27/05/2022 - 14:49

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