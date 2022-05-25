Выставка об оленно-транспортных батальонах впервые выедет за пределы Коми

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28 мая в г. Ржеве Тверской области, в Городском выставочном зале состоится презентация выставки "Оленно-транспортные батальоны в снегах Заполярья". Она создана филиалом ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. Идея привезти фотовыставку в Ржев принадлежит РОО "Землячество Коми", она была реализована при содействии Постоянного Представительства Республики Коми при Президенте РФ.
Не случайно этот проект будет представлен именно в Ржеве. С 2015 года в посёлке Осуга Ржевского района проходят памятные мероприятия в честь воинов-северян, погибших в январе 1942 года при штурме станции Осуга, здесь покоятся многие уроженцы Коми края, оставшиеся навсегда лежать в Ржевской земле, защищая свою страну.
От Финно-угорского культурного центра Российской Федерации в мероприятии примет участие заведующая отделом этнокультурного развития Лилия Чупрына. Она расскажет о выставке и презентует содержательный буклет "Оленно-транспортные батальоны в снегах Заполярья", созданный в рамках единого проекта вместе с планшетной фотогалереей.
На открытии фотовыставки члены Землячества Коми в Москве и московского МОД "Русь Печорская" выступят с культурной программой: прозвучат песни и стихи на коми и о Коми, произведение для фортепиано исполнит композитор Жанна Габова.
Видеосопровождением встречи станет демонстрация фрагментов концерта Национального музыкально-драматического театра Республики Коми, посвящённой истории и подвигу оленно-транспортных батальонов. Его премьера состоялась в этом году в День Победы в г. Сыктывкаре.
Экспозиция сформирована на основе архивных фотоматериалов из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Этнокультурного центра Ненецкого автономного округа и Ижемского районного историко-краеведческого музея Республики Коми в рамках межрегионального финно-угорского сотрудничества. Фотоработы дополнены различными материалами: архивными статьями, биографическими справками, историческими фактами, посвященными подвигу оленно-транспортных батальонов и вкладу народов Севера в Победу в Великой Отечественной войне.
Напомним, что ранее выставка демонстрировалась в г. Сыктывкаре и Прилузском районе Республики Коми.
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Информационный центр «Финноугория»