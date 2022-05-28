Губернатор Югры стала лауреатом премии «Импульс добра»

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Губернатор Югры стала лауреатом премии «Импульс добра»

Губернатор Югры Наталья Комарова стала лауреатом X юбилейной премии «Импульс добра» в номинации «Амбассадор социального предпринимательства»: представитель государственной власти». Награждение состоялось 26 мая, в Москве.

Организатор премии – фонд региональных социальных программ «Наше будущее». Ежегодно награда присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ и учебным заведениям России. Главная цель премии – поддержка самых активных и эффективных представителей в сфере социального предпринимательства нашей страны.

Приветствуя лауреатов, руководитель фонда «Наше будущее» Наталия Зверева отметила, что этот год стал для организации вдвойне юбилейным. «В этом году премии – 10 лет, а фонду – 15. Это большой срок. Мы подводим итоги, смотрим на результаты нашей работы и радуемся, потому что тема, которой мы когда-то воодушевились, достигла масштабов, которых мы не ожидали. Я надеюсь, что и дальше все будет развиваться, несмотря на какие-либо трудности», - обратилась к собравшимся руководитель фонда.

Получая награду, губернатор Югры процитировала слова Вагита Алекперова о том, что социальный предприниматель – это инициативный человек, который хочет изменить мир вокруг себя, а приумножать прибыль для него — значит приумножать социальный эффект. «Общество и государство сплотились вокруг единого представления о цели и способах ее достижения», – подчеркнула Наталья Комарова.

Также глава региона поблагодарила представителей фонда и оргкомитет премии за высокую оценку работы автономного округа и многолетнее сотрудничество, в рамках которого реализованы проекты «Школа социального предпринимательства», «Социальные инвестиции», программа «Формула роста» и премия «Импульс добра». Результат совместных усилий фонда и правительства автономного округа – это 310 успешно работающих социальных предпринимателей, устойчивые лидерские позиции в стране по поддержке социального бизнеса. «Наши земляки становились лауреатами премии в 2013, 2016 и 2017–2019 годах. Ежегодно регион среди лидеров по числу поданных на конкурс заявок. Так, в 2022-м – 62 кандидатуры в восьми номинациях», - написала глава региона по итогам события в своих социальных сетях.

Как отметил директор ИОРСИ РАНХиГС Вячеслав Шоптенко, в Югре создана устойчивая инфраструктура поддержки социального предпринимательства и условия для его эффективного развития. «Уже закрепилась устойчивая связка, - сказал Вячеслав Шоптенко. - Если социальное предпринимательство, то Ханты-Мансийский автономный округ. Неудивительно, что награда в этом году досталась именно Наталье Владимировне как амбассадору темы социального предпринимательства. Число социальных предпринимателей в Югре рекордное, если сравнивать с другими субъектами Российской Федерации, меры поддержки беспрецедентные. Автономный округ – донор практик, которые позволяют развивать социальное предпринимательство во всей Югре».

По словам директора центра развития социального предпринимательства Российского государственного социального университета Дениса Богатова, лидерство Югры в этой сфере определено несколькими критериями. В их числе количество социальных предприятий, вошедших в реестр, и участников всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». «Ханты-Мансийский автономный округ является безусловным лидером в области развития и поддержки социального предпринимательства, некоммерческого сектора, - подчеркнул Денис Богатов. - Это уже было не раз доказано на различных экспертных площадках. Югра часто внедряет самые передовые законодательные инициативы, меры поддержки, которые в дальнейшем распространяются на территории страны».

Отметим, что фонд региональных социальных программ «Наше будущее» – крупнейшая некоммерческая организация в России в области поддержки социального предпринимательства. Всего за время существования фонда, с 2007 года, поддержаны более 350 проектов из 59 регионов России.

Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры

Сб, 28/05/2022 - 12:38

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