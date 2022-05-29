В Югре усилят поддержку коренных малочисленных народов Севера

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Изменения в государственную программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» внесли в ходе заседания правительства Югры, прошедшего под председательством губернатора Натальи Комаровой.
«Во исполнение поручения по итогам обсуждения окружных госпрограмм на 2022 – 2024 годы в государственную программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», в перечень материально-технических средств, включены солнечные электростанции, расходы на которые подлежат компенсации. Также общинам коренных народов Севера будут предоставляться субсидии на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг по расходам, которая несет община при заготовке и переработке продукции традиционной хозяйственной деятельности», - рассказала губернатор.
Директор департамента внутренней политики Югры Александр Скурихин добавил, что в рамках стартовавшего в этом году Международного десятилетия родных языков коренных народов программа также дополнена конкурсом по присуждению премии «Оберегаемое слово предков» лучшим педагогам, работающим в сфере сохранения родного языка коренных малочисленных народов Севера.
«Все меры поддержаны ассамблеей коренных малочисленных народов Севера при думе Югры, членами совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве автономного округа и членами общественной организации «Спасение Югры»», - подчеркнул Александр Скурихин.