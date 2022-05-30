Ханты-Мансийск стал федеральным центром обсуждения вопросов развития местного самоуправления

- Русский
V Всероссийская научно-практическая конференция «Тенденции развития местного самоуправления на современном этапе» 26 мая 2022 года начала работу в Ханты-Мансийске.
После двухлетнего перерыва, связанного с коронавирусными ограничениями, научный форум возобновил работу в очном формате, расширив географию и получив международный статус. В мероприятии принимают участие эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Белгорода, Улан-Уде, Екатеринбурга, Новосибирска, Тюмени, Омска, Воронежа, Сербии, Республики Беларусь, Донецкой Народной Республики и муниципальных образований Югры.
В течение двух дней ведущие российские ученые, правоведы, эксперты сферы государственного и муниципального управления, разработчики законопроектов о госконтроле и представители муниципальной власти будут обсуждать широкий круг вопросов, касающихся развития и совершенствования системы местного самоуправления на современном этапе.
Приветствие участникам конференции направил Председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас: «Высокий профессиональный уровень участников, широкий спектр мнений – залог успешного диалога. Убежден, что конференция будет способствовать выработке новых эффективных предложений по совершенствованию работы муниципальных органов власти, направленных на повышение качества жизни и благополучия граждан», - говорится в обращении.
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин, обращаясь к участникам конференции отметил: «В условиях реформирования системы публичной власти в России особо актуальным представляется вопрос формирования концепции организации местного самоуправления как формы истинного народовластия, наполненной государственными и общественными смыслами».
Также собравшихся поприветствовала научный руководитель базовой кафедры муниципального права и урбанистики ЮГУ Екатерина Шугрина.
На торжественной церемонии открытия Максим Ряшин поздравил с Днем рождения Ксению Натепрову, которая стала 100-тысячным жительницей Ханты-Мансийска. Символично, что с появлением дочери семью Натепровых поздравили на конференции 2019 года.
Затем состоялось вручение наград Главы города Ханты-Мансийска за значительный личный вклад в организацию научно-практических мероприятий в сфере местного самоуправления.
Напомним, первая конференция состоялась в 2016 году. На ней обсуждался широкий спектр вопросов, связанных с муниципальной демократией и понятием публичной власти, противодействием коррупции и административными правонарушениями, муниципальными закупками и инвестиционной привлекательностью. Вторую конференцию посвятили вопросам участия жителей в местном самоуправлении. Третьи муниципальные чтения вылились в междисциплинарный диалог по вопросам безопасности города. В 2019 году тематика конференции была связана с реформой контрольно-надзорной деятельности.
По результатам работы конференций в предыдущие годы в адрес федеральных органов государственной власти направлены предложения, впоследствии реализованные в федеральных законах.