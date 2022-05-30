«Библионочь – 2022» с участием сказителя Владимира Енова

  • Русский
«Библионочь – 2022» с участием сказителя Владимира Енова

Вечером, 28 мая, во время масштабной книжной акции «Библионочь – 2022» в Детской библиотеке Ханты-Мансийска учащиеся разных классов средних общеобразовательных школ города и учителя, а также гости мероприятия встретились с Владимиром Еновым – сказителем народа ханты.

Писатель рассказал о своём пути вхождения в литературу, представил гостям художественные книги сказок, сказаний и преданий, написанных им за 20 лет литературного творчества. Владимир Енов познакомил гостей мероприятия не только с необычными персонажами хантыйских мифологических сказок, но и выразительно прочитал им недавно вышедшее в свет новое героическое сказание, написанное автором в стихотворной форме на двух языках.

В завершение книжной акции «Библионочь – 2022» сказитель подписал свою новую книгу Детской библиотеке, пожелал всем библиотечным сотрудникам любознательных читателей. В конце мероприятия гости сфотографировались на память с писателем.      

Пнд, 30/05/2022 - 10:15

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.