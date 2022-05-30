«Библионочь – 2022» с участием сказителя Владимира Енова

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Вечером, 28 мая, во время масштабной книжной акции «Библионочь – 2022» в Детской библиотеке Ханты-Мансийска учащиеся разных классов средних общеобразовательных школ города и учителя, а также гости мероприятия встретились с Владимиром Еновым – сказителем народа ханты.
Писатель рассказал о своём пути вхождения в литературу, представил гостям художественные книги сказок, сказаний и преданий, написанных им за 20 лет литературного творчества. Владимир Енов познакомил гостей мероприятия не только с необычными персонажами хантыйских мифологических сказок, но и выразительно прочитал им недавно вышедшее в свет новое героическое сказание, написанное автором в стихотворной форме на двух языках.
В завершение книжной акции «Библионочь – 2022» сказитель подписал свою новую книгу Детской библиотеке, пожелал всем библиотечным сотрудникам любознательных читателей. В конце мероприятия гости сфотографировались на память с писателем.