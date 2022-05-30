В Югре утвердили порядок предоставления выплаты для семей участников специальной военной операции

  • Русский
В Югре утвердили порядок предоставления выплаты для семей участников специальной военной операции

Правительство Югры одобрило порядок предоставления в 2022 году единовременной денежной выплаты семьям с детьми, поступающим в образовательные организации высшего образования, один из родителей которых или оба – военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, принимающие либо принимавшие участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Единовременную денежную выплату будет предоставлять центр социальных выплат в заявительном порядке семьям, проживающим в автономном округе, в размере 100 тысяч рублей на каждого ребенка, поступающего на обучение по образовательным программам высшего образования (по программам бакалавриата и специалитета).

Выплату будут предоставлять по следующим направлениям: проезд по территории Российской Федерации к месту нахождения образовательной организации высшего образования и обратно для подачи документов при поступлении на обучение по образовательным программам высшего образования; проживание по месту нахождения образовательной организации высшего образования, находящейся на территории Российской Федерации за пределами места проживания, в период подачи документов при поступлении на обучение по образовательным программам высшего образования; приобретение учебных пособий и специализированной литературы; приобретение персонального компьютера, планшетного компьютера, смартфона; приобретение одежды и обуви; прохождение подготовительных курсов, получение образовательных и консультационных услуг, подготовка к вступительным испытаниям.

Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры

Пнд, 30/05/2022 - 10:43

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.