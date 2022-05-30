В Югре утвердили порядок предоставления выплаты для семей участников специальной военной операции

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Правительство Югры одобрило порядок предоставления в 2022 году единовременной денежной выплаты семьям с детьми, поступающим в образовательные организации высшего образования, один из родителей которых или оба – военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, принимающие либо принимавшие участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
Единовременную денежную выплату будет предоставлять центр социальных выплат в заявительном порядке семьям, проживающим в автономном округе, в размере 100 тысяч рублей на каждого ребенка, поступающего на обучение по образовательным программам высшего образования (по программам бакалавриата и специалитета).
Выплату будут предоставлять по следующим направлениям: проезд по территории Российской Федерации к месту нахождения образовательной организации высшего образования и обратно для подачи документов при поступлении на обучение по образовательным программам высшего образования; проживание по месту нахождения образовательной организации высшего образования, находящейся на территории Российской Федерации за пределами места проживания, в период подачи документов при поступлении на обучение по образовательным программам высшего образования; приобретение учебных пособий и специализированной литературы; приобретение персонального компьютера, планшетного компьютера, смартфона; приобретение одежды и обуви; прохождение подготовительных курсов, получение образовательных и консультационных услуг, подготовка к вступительным испытаниям.
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры