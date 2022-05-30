В правительстве Югры представили сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ округа

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Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Югры, бюджета региона за 2021 год и первый квартал 2022 года был рассмотрен на заседании правительства, прошедшего накануне под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.
«Один из критериев эффективности государственных программ – это оценка югорчан. По её итогам средний уровень удовлетворенности населения региона за 2021 год составил 75,3%. Это выше, чем оценка предыдущего года», - рассказала губернатор, добавив, что оценка эффективности реализации государственных программ общественными советами при исполнительных органах государственной власти составила 98,1%, что также сопоставимо с результатами предыдущих лет.
По результатам оценки эффективности государственных программ автономного округа за 2021 год 20 из них признаны эффективными, 4 – умеренно эффективными.
«Целевые ориентиры, установленные национальными целями развития, были сохранены. Средний уровень достижения 88 целевых показателей государственных программ составил 130,5% (в 2020 году было 119,7%). По 38 показателям, характеризующим достижение национальных проектов, средний уровень достижения плановых значений составил 139,2% (в 2020 году - 130,5%), - отметил директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Роман Генкель. - По итогам анализа исполнения государственных программ ответственным исполнителям даны предложения по повышению эффективности реализации».
Говоря об исполнении бюджета за предыдущий год и первый квартал текущего года, глава региона отметила, что заданные параметры были выполнены. Как сообщила директор департамента финансов – заместитель губернатора Югры Вера Дюдина, за 2021 год в бюджет округа поступило 274,65 млрд рублей, что составляет 104,3% к уточненному плану. Расходы бюджета исполнены в сумме 275,76 млрд рублей, что составляет 97,3% к уточненному плану.
За I квартал 2022 года в бюджет Югры поступило 88,75 млрд рублей, уточненный план на год исполнен на 34,4%. Отмечается положительная динамика по всем группам доходов. Расходы исполнены в сумме почти 48,86 млрд рублей, или на 16,6% к уточненному плану на год. По итогам первого квартала бюджет исполнен с профицитом в сумме почти 39,9 млрд рублей.
«Все установленные приоритеты, обозначенные указом президента России, все социальные обязательства перед жителями округа выполнены в полном объеме», - подчеркнула Вера Дюдина.
Высокую оценку исполнению государственных программ и бюджета дали представители общественности.
«Бюджет социально ориентирован – более 70% расходов направлены на социальные нужды. Все социальные выплаты осуществлены в полном объеме. Проведена большая работа по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципалитетов», - сказал член общественного совета при департаменте финансов Югры Михаил Осипов.