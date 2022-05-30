Для ранней диагностики онкологических заболеваний

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Для ранней диагностики онкологических заболеваний

Национальным проектом «Здравоохранение» в рамках диспансеризации и периодических медицинских осмотров предусмотрен спектр скрининговых обследований.

Среди которых:

-УЗИ молочных желез (женщины до 39 лет включительно);

-маммография (женщины 40 лет и старше);

-цитологическое исследования шейки матки (женщины 18 лет и старше);

-анализ крови на простатспецифический антиген (мужчины 45 лет и старше), анализ кала на скрытую кровь качественным иммунохимическим методом (мужчины и женщины 40 лет и старше);

-флюорографические обследования легких на периферические опухоли и туберкулез (и мужчины, и женщины старше 18 лет).

Все вышеуказанные мероприятия могут быть организованы по направлению участкового терапевта. Скрининговые исследования в Югре проводятся бесплатно. По результатам обследований, при подозрении на злокачественное образование, лечащим врачом назначается консультация врача-онколога.

Жители Нягани и Октябрьского района, состоящие на диспансерном учете с онкологическими заболеваниями, с целью своевременного выявления рецидива опухоли и развития новых злокачественных опухолей, в обязательном порядке проходят осмотры в Центре амбулаторной онкологической помощи БУ «Няганская городская поликлиника» согласно рекомендациям лечащего доктора.

В стенах Центра онкологической медицинской помощи няганцы и жители поселений Октябрьского района при подозрении на злокачественные образования в кратчайшие сроки проходят необходимые дополнительные диагностические мероприятия, включающие УЗИ и компьютерную томографию.

В стенах Центра также проводится лечение осложнений, возникающих у граждан на фоне ранее полученной химио- или лучевой терапии, также оказывается симптоматическая медицинская помощь. В дневном стационаре проводятся некоторые виды химиотерапий.

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Пнд, 30/05/2022 - 11:26

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