Жители Ханты-Мансийска присоединились к акции «Сад Памяти»

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28 мая вблизи протоки Байбалак в 32 километрах от Ханты-Мансийска состоялась посадка деревьев. Мероприятие прошло в рамках акции «Сад памяти». В экоакции приняли участие горожане, представители органов власти, предприятий, общественности и экологических объединений. В этот день на площади 0,6 гектаров было высажено более 1500 саженцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой. Посадка производилась профессиональными инструментами – это посадочная труба и меч Колесова.
Участников экомероприятия поприветствовал первый заместитель директора департамента природных ресурсов Егор Збродов: «Мероприятие имеет особое значение в сохранении исторической памяти и подвига советского народа. Цель – высадить в стране 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны».
В экоакции принял участие коллектив детской школы искусств города Ханты-Мансийска. Ансамбль «Элегия», в состав которого входят преподаватели школы искусств, для участников мероприятия исполнили песни военных лет.
Напомним, международная экологическая акция «Сад памяти» проходит в соответствии с поручением президента и при поддержке федерального агентства лесного хозяйства и министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В ней принимают участие 85 субъектов России и зарубежные страны.
Экоакция «Сад памяти» проходит в России с 2020 года, в Югре она впервые прошла в 2021 году. В этом году мероприятие прошло в рамках XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить».
Людмила Теткина