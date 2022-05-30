Юных югорчан приглашают принять участие во всероссийском экологическом квесте «Вода.Онлайн»

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Всероссийский экологический квест «Вода.Онлайн» организует Федеральное агентство водных ресурсов при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Проект направлен на экологическое просвещение, популяризацию и пропаганду знаний о водохозяйственном комплексе России, развитие навыков экологического мышления и образа жизни у молодежи.
Участниками экоквеста могут стать российские студенты высших, средних профессиональных и средних специальных учебных заведений России в возрасте от 15 до 30 лет.
Регистрация желающих принять участие в мероприятии продлится до 24 июня 2022 года на сайте www.водныйквест.рф.
Им предстоит пройти тесты и выполнить ряд творческих заданий – разработать маршрут для экотуризма, стать аналитиком экологической сферы.
Все участники получат призы и именные дипломы, победители и призеры подарки – экшн-камеры, беспроводные наушники, квадрокоптеры, умные бутылки для воды с УФ-стерелизатором, фитнес-браслеты.
Напомним, всероссийский экологический квест «Вода.Онлайн» проводится в третий раз. В 2020-2021 годах в мероприятии приняли участие 38 тысяч студентов.
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры