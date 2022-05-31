Руслан Проводников помогает жителям Берёзовского района решать вопросы транспортной доступности

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Депутат региональной Думы Руслан Проводников принял участие в работе «правительственного часа», на котором депутатами была заслушана информация об итогах реализации национального проекта «Безопасные, качественные дороги на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» за 2021 год.
Также обсудили итоги реализации мероприятий государственной программы автономного округа «Современная транспортная система», в том числе направленных на развитие водного, железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта, за 2021 год.
Информацию о результатах деятельности казенного учреждения Югры «Управление автомобильных дорог» за 2021 год представил директор Сергей Аксёнов.
Кроме того, были рассмотрены меры по повышению эффективности транспортной доступности в отдаленных труднодоступных населенных пунктах автономного округа. Об эффективности использования средств Дорожного фонда автономного округа за 2021 год доложил директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок.
Парламентарий Руслан Проводников, обратившись к докладчику, отметил, что при проведении встреч с избирателями в Берёзовском районе жителей труднодоступного поселения Ломбовож тревожит вопрос о состоянии вертолетной площадки, которая круглогодично используется для приема срочных санбортов.
Он пояснил, что на данной вертолетной площадке не имеется дренажа, насыпи, она состоит из железобетонных плит, лежащих на земле, при повышении уровня воды ее всегда топит. Также на площадке полностью отсутствует освещение.
«Необходимо проведение реконструкции вертолетной площадки в деревне Ломбовож и приведение ее в соответствие с требованиям, предъявляемым для выполнения срочных санитарных заданий в дневное и ночное время. Средств для проведения надлежащей реконструкции площадки у сельского поселения Саранпауль (в состав которого входит деревня Ломбовож) не имеется», – сказал депутат.
Так, народный избранник задал докладчику вопрос, предусмотрены какие-либо меры поддержки муниципалитетов в вопросах реконструкции имеющихся вертолетных площадок в отдаленных труднодоступных населенных пунктах автономного округа.
Константин Гребешок, отвечая на вопрос парламентария, пояснил, что данная ситуация будетвзята на контроль, тщательно проанализирована, и при необходимости поддержка муниципалитету будет оказана.
Руслан Проводников поблагодарил докладчика за ответ. Депутат также выразил благодарность Правительству автономного округа, Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Югры за содействие в решении проблемных вопросов жителей Берёзовского района и в решении актуального вопроса по строительству зимней автодороги «поселок Агириш – деревня Хулимсунт».
Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа