Состоялся вечер «Потомки песенных времён, потомки сказочных времён», посвящённый чествованию Тимофея Алексеевича Молданова

- Русский
27 мая 2022 года в Окружном Доме народного творчества состоялся вечер чествования под названием «Потомки песенных времён, потомки сказочных времён», посвящённый 65-летию Тимофея Алексеевича Молданова.
Тимофей Алексеевич родился 22 мая 1952 года в д. Юильск Берёзовского района Ханты-Мансийского национального округа, так записано в паспорте. На самом деле юбиляр родился в Верховьях реки Куръёх между Юильском и Нумто.
Родители Алексей Михайлович и Евдокия Кузьминична Молдановы жили по обычаям своих предков, вели традиционный образ жизни, занимались оленеводством. В семье они вырастили и воспитали пятерых детей, Тимофей Молданов – самый старший. Большую роль в его воспитании сыграла бабушка по отцовской линии – Анна Алеевна, происходившая из княжеского рода Вылла.
С малых лет Тимофей Молданов впитывал в себя культуру родного народа, соблюдал все религиозные обряды, занимался традиционными промыслами, очень рано проснулся в нём и интерес к родному фольклору. С самого детства он чувствовал огромную потребность в слушании народных песен и сказок, его так и прозвали родные – «песни просящий мальчик».
На встрече хантыйская поэтесса и сказительница Мария Кузьминична Волдина поделилась воспоминаниями о детстве Тимофея Молданова: «Мы с ним очень близкие родственники, его мама – моя сестра от первого брака папы. Наши семьи жили очень дружно, мы не расставались, всегда друг к другу ходили в гости. С сестрой Дусей пели песни, слушали сказки. Милее наших родных мест и большой любви старшего поколения к детям, наверное, и не бывает. Дуся была очень счастлива, когда родился Тима, радость переполняла её сердце. Он рос в прекрасной среде, это великое счастье, жить среди дедов и родного языка и культуры. Наше озеро Нумто – святое, оно сильно повлияло на всех нас, а также дух святого озера Пупи апщи (Медведя)».
Тимофей Алексеевич с благодарностью поделился воспоминаниями, как в 1990-е годы Мария Кузминична помогала родственникам: «Я работал в институте, был период, когда не получал зарплату. К ней придёшь, она пенсию получит, пенсия не большая, а у неё дети: Рая, Таня, народу много. Она всем понемножку разделит деньги, и у всех есть на хлеб. Она всегда приходит первая на помощь».
На мероприятии выступили и ученики Т. А. Молданова из окружной школы Медвежьих игрищ, они исполнили песню на хантыйском языке и продемонстрировали танец.
Заведующая отделом национальных культур Окружного Дома народного творчества Светлана Нестерова в своём поздравлении юбиляра отметила и его наставников: «Мы все знаем Тимофея Алексеевича, как кандидата исторических наук, этнографа. Его путь в науку был не так прост, как нам всем кажется. Он окончил ВУЗ, поступил в аспирантуру. Его наставниками были: профессор Томского государственного университета, научный руководитель Кулемзин Владислав Михайлович и Лукина Надежда Васильевна».
Сегодня Тимофей Алексеевич сам является наставником, пишет и издаёт научные труды, делится информацией с друзьями, размещает материалы в социальных сетях, участвует в съёмках фильмов, оказывает методическую помощь организациям, сохраняет язык и возрождает традиции в современном мире, создал окружную школу Медвежьих игрищ и самое главное, передаёт весь свой профессиональный опыт подрастающему поколению.
В завершении встречи директор Окружного Дома народного творчества Елена Евгеньевна Исламуратова поздравила Тимофея Алексеевича с 65-летием, от имени сенатора Российской Федерации Александра Новьюхова вручила благодарность за сохранение и популяризацию нематериального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера.
Оксана Албина