В Югре обязательное ношение масок заменено на рекомендацию

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В Югре обязательное ношение масок заменено на рекомендацию

Сегодня Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в заседании регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики, предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Провела заседание Губернатор автономного округа Наталья Комарова.

На заседании регионального оперативного штаба озвучено решение о том, что после согласования с Роспотребнадзором РФ в регионе обязательный масочный режим заменен на рекомендацию использовать маски в закрытых помещениях, транспорте и такси. А также при включении этих требований в протоколы проведения мероприятий с большим участием людей.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации регионы дополнительно получат более трех миллиардов рублей на создание модульных спортивных залов и «умных площадок» в соответствии с новым федеральным проектом «Бизнес-спринт». В наш регион поступило 52 миллиона рублей на строительство по одной «умной площадке» в Югорске и Берёзовском районе.

Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа

Втр, 31/05/2022 - 15:43

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