С начала мая бесплатное льготное лекарственное обеспечение стало доступно отдельным категориям граждан

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Изменения в региональную программу льготного лекарственного обеспечения внесены вступившим в силу 29 апреля постановлением Правительства ХМАО-Югры N 173-П. Согласно нормативному документу, жители округа, страдающие хроническими заболеваниями, такими как: бронхиальная астма (без инвалидности), гепатит В или C (без инвалидности), а также пенсионеры старше 50 лет, страдающие артериальной гипертонией, переведены на полное бесплатное обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с утвержденным региональным списком жизненно необходимых лекарственных препаратов.
«В первую очередь произошли изменения для категорий граждан, страдающих бронхиальной астмой, гепатитами В и С в фазе репликации. Раньше эти пациенты, не имеющие инвалидности, получали лекарственные препараты с 50% скидкой, теперь они получают их на безвозмездной основе за счет средств регионального бюджета, вне зависимости от возраста. Довольно существенные изменения произошли для категории лиц, страдающих гипертонической болезнью. Теперь гипертоники, имеющие пенсионное удостоверение или пенсионное свидетельство могут быть обеспечены лекарственными препаратами бесплатно. Больные в возрасте 50+, не имеющие пенсионного удостоверения, обеспечиваются лекарственными препаратами с 50% скидкой. Хочу обратить внимание — эти льготы получают жители округа, имеющие постоянную прописку и закрепленные за медицинской организацией», — рассказал Юрий Исаев, заведующий терапевтическим отделением поликлиники БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница.
Всего на сегодняшний день в Пыть-Яхе числится 2903 пациента, получающих льготные лекарства за счет средств регионального бюджета. В скором времени эта цифра может значительно вырасти, ведь сюда будут включены граждане Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувшие свою страну и прибывшие в Россию после 18 февраля. Эта категория лиц была также включена в список льготополучателей Постановлением Правительства ХМАО-Югры. Предъявив документ о виде на жительство, удостоверение беженца или документ, подтверждающий временное проживание на территории РФ, временные переселенцы, страдающие хроническими заболеваниями, ставятся на учет врача-терапевта, вносятся в регистр и получают бесплатно или со скидкой в оплате льготные лекарственные препараты.
По словам провизора аптеки готовых лекарственных средств окружной больницы Ирины Саляховой, на сегодняшний день нет перебоев в обеспечении лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Единственное неудобство для пациентов — это то, что ряд препаратов выписывается на 1 месяц, а не на 3, как раньше. Это связанно с заменой группы препаратов, которые ранее закупались у импортного производителя, на аналоги российского производства.
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