Офицеры Росгвардии приняли торжественную клятву у кадет подшефной школы-интерната в Югре

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Офицеры Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в торжественной церемонии посвящения воспитанников Нялинской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Ивана Безноскова в кадеты. Мероприятие состоялось в Парке Победы Ханты-Мансийска.
Перед лицом своих товарищей, педагогов, почётных гостей и родителей более 100 учащихся торжественно поклялись верно и самоотверженно готовить себя к службе Отечеству во благо своего народа, следовать традициям кадетской дружбы и товарищества, строго соблюдать заповеди и свято блюсти честь кадета.
«Посвящение в кадеты – первый и ответственный шаг на пути служения Отечеству. Отрадно сознавать, что после окончания школы-интерната многие ребята продолжат обучение в высших военных институтах войск национальной гвардии Российской Федерации и пополнят ряды офицеров войск правопорядка», – отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по ХМАО – Югре по военно-политической работе подполковник Михаил Тремасов.
В завершение торжественной церемонии с напутственным словом к будущим защитникам Отечества обратилась правнучка Героя Советского Союза Ивана Безноскова – Александра Фетисова, выразив слова благодарности руководству региона, школы-интерната, представителям правоохранительных структур за сохранение памяти о своем прадеде и воспитании подрастающего поколения на примерах мужества и героизма.
Артем Енов