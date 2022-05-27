Гала-спектакль победителей фестиваля фольклорных театров «Раёк»

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Гала-спектакль победителей фестиваля фольклорных театров «Раёк»

Всероссийский заочный фестиваль фольклорных театров «Раёк» объединил 263 участника 25 творческих коллективов из Санкт-Петербурга, Республик Татарстан и Алтай, Саратовской, Ростовской областей, Ханты- Мансийского автономного округа – Югры.

Высокий уровень постановок, актерская и режиссёрская работа отмечены жюри по достоинству.

В номинации «Детские спектакли» (возраст актеров спектаклей от 7 до 17 лет) лауреатами стали:

«Детская хореографическая школа» – с постановкой «Коза, баран и другие». МАУДО «Детская хореографическая школа», Республика Татарстан, г. Набережные Челны – Лауреат I степени;

Фольклорный любительский театр «Воспажинки» – с постановкой «У кого детей много, тот не забыт от Бога». Муниципальное учреждение администрации Муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай «Дом творчества и досуга», Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Тихонькая – Лауреат II степени;

«Затейники» – с постановкой «Богатырь Ермак в Сибирском княжестве Самара». Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей №18 «Улыбка», г Ханты-Мансийск – Лауреат III степени;

В номинации «Взрослые спектакли» (возраст актеров от 17 лет и старше):

Фольклорный театр «Артелька» – с постановкой «Новая Земля». Филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств», Саратовская область, г.Балашов – Лауреат I степени;

Народный театр современной пьесы «Маска.рад» – с постановкой «За двумя зайцами». Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры им.Курчатова», Ростовская область, г.Волгодонск – Лауреат II степени;

Народный кукольный театр «Теремок» – с постановкой «Казачьи байки». Муниципальное учреждение культуры «Районный дворец культуры «Юбилейный», Ростовская область, Зимовниковский район, п.Зимовники – Лауреат III степени.

С полным списком лауреатов и дипломантов Вы можете ознакомиться в прикрепленном документе.

Учредителями и организаторами фестиваля выступили Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д.Поленова, Департамент культуры Югры, Окружной Дом народного творчества.

Мы поздравляем лауреатов и участников фестиваля, желаем дальнейших творческих успехов и нескончаемых оваций зрителей!

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Втр, 31/05/2022 - 16:41

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