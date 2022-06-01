В Берёзовском районе Югры ввели режим ЧС из-за подтопления

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В Берёзовском районе Югры ввели режим ЧС из-за подтопления

Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Саранпауль Березовского района. Об этом ugra-news.ru сообщили в отделе по информационной политике администрации муниципалитета.

Напомним, по данным регионального управления МЧС, из-за подъема уровня воды в реке Ляпин оказались подтопленными 14 садовых участков и два дома в поселке Саранпауль, а также участок в деревне Хурумпауль.

«В течение суток уровень воды в реке превысил отметку в 1093 сантиметров», — сообщили накануне в пресс-службе ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

Спасатели помогают населению поселка и проводят работы по ликвидации последствий подтопления. Всего задействовано 32 человека и 17 единиц техники.

«Для обеспечения безопасности населения и помощи проводится подворовый обход домов, организовано взаимодействие с гидропостом», — сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Напомним, в 2019 году в Березовском районе отмечался сильный паводок. Ситуация была на контроле губернатора Югры.

ugra-news.ru

Ср, 01/06/2022 - 11:35

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