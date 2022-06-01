Медпомощь на колесах

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В Югре стартовал новый проект по предоставлению качественной медицинской помощи сельским жителям. Он представляет собой сухопутный вариант летней плавучей поликлиники «Николай Пирогов».
В работе передвижной поликлиники на земле задействованы 5 медицинских комплексов, состоящих из стоматологического кабинета, единого модуля для проведения флюорографии и маммографии, диагностической лаборатории и двух автомобилей, где можно развернуть врачебные кабинеты, в том числе для проведения УЗИ и снятия кардиограммы. Специальные грузовые автомобили были приобретены в рамках федеральной программы по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи национального проекта «Здравоохранение».
В состав медицинской бригады вошли 15 специалистов: терапевт, хирург, офтальмолог, невролог, гинеколог, дерматолог, стоматолог, рентгенолог, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики, медицинские сестры и лабораторные техники.
Специалисты уникальной «Поликлиники на колесах» уже посетили 4 населенных пункта Кондинского района, а именно Куминский, Мортку, Леуши и Лиственичный. За время работы было зарегистрировано 1637 посещений, осмотрено 670 пациентов. Выполнено: флюорографий — 187, электрокардиограмм — 145, ультразвуковых исследований — 630. Цифры говорят сами за себя — врачи работают, как говорится, не покладая рук. Со слов заведующей Александры Дарченко большую поддержку им оказываю специалисты местных ФАПов и филиалов Кондинской районной больницы.
Александра Дарченко, заведующая лечебно-диагностическим отделением КДПП, врач общей практики: «Взаимовыручка, помощь, доброжелательность присуща всем, с кем нам по воле профессионального долга пришлось встретиться на той или иной территории. У нас со специалистами на местах помимо профессиональных, очень теплые дружественные отношения. Спасибо им большое за их гостеприимство, нас всегда тепло встречают и провожают, приятно взаимодействовать не только с профессионалами, но и с хорошими людьми».
Говоря о выявленных заболеваниях — на сегодняшний день среди осмотренных пациентов Кондинского района лидирующую позицию занимают болезни желудочно-кишечного тракта, далее идут заболевания эндокринной и мочеполовой систем. А вот самым востребованным врачом у населения оказался врач-офтальмолог.
Впереди у специалистов «Поликлиники на колесах» еще три населенных пункта Кондинского района — Ягодный, Дальний и Половинка. В ближайшее время жители именно этих территорий смогут получить высокопрофессиональную медицинскую помощь, доступную жителям больших городов, не выезжая за пределы своих небольших населённых пунктов.
С графиком работы можно ознакомиться на сайте Центра профпатологии, перейдя по ссылке: https://cpphmao.ru/med-work/pirogov2018/plan-graphik-.
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