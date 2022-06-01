После падения из окон в мае в Сургутскую травмбольницу госпитализированы два ребенка с тяжелыми сочетанными травмами

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После падения из окон в мае в Сургутскую травмбольницу госпитализированы два ребенка с тяжелыми сочетанными травмами

Едва успела установиться тёплая погода, как несовершеннолетние открыли сезон кататравмы. Несмотря на многочисленные призывы и предупреждения, взрослые по-прежнему игнорируют опасность открытых и не заблокированных окон. Но, даже находясь поблизости, в одной комнате с ребёнком, не успевают среагировать и предотвратить его падение. Уже в мае врачам и медсёстрам травмбольницы пришлось бороться за жизнь двоих детей, сорвавшихся с высоты.

10 мая в крайне тяжелом состоянии в больницу поступил мальчик, выпавший из окна на 5-м этаже. Ребёнку 2 года и 9 месяцев. Первыми свой неоценимый вклад в его спасение внесли сотрудники Сургутской станции скорой помощи, которые по пути в больницу оказывали необходимую помощь. Затем за дело взялась команда травматологической больницы: хирурги, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи. Травматический шок 3-й степени, ушибы и размозжение внутренних органов, многочисленные переломы — в общей сложности за время лечения ребёнок перенёс 7 операций. Из-за количества и тяжести полученных травм маленький пациент три недели провёл в реанимационном отделении под круглосуточным наблюдением медперсонала и только накануне был переведён в обычную палату детского ортопедо-травматологического отделения. Мальчик продолжает восстанавливаться и получать необходимую медицинскую помощь.

А в другом детском отделении — нейрохирургическом — в это время идёт на поправку 4-летняя девочка из Сингапая. Она упала с меньшей высоты, со 2-го этажа частного дома, однако последствия оказались не менее печальными. Ребёнок также был госпитализирован с тяжелой сочетанной травмой, в том числе с переломами свода черепа, позвоночника и грудных позвонков, внутримозговым кровоизлиянием и ушибом лёгких. Благодаря грамотным действиям врачей и качественному сестринскому уходу пациентка выздоравливает хорошими темпами.

Ежегодно, летом, врачи сталкиваются с последствиями кататравмы у детей. По тяжести полученных увечий и летальности этот вид травмы занимает одно из первых мест. В травмбольнице делают всё возможное ради спасения юных пациентов. Но каждый такой случай — это уже трагедия. Она происходит в одно мгновение, а лечение и реабилитация могут занять годы. Между тем, предотвратить беду совсем несложно, достаточно помнить элементарные правила:

  • открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребёнок находится под присмотром;
  • во время проветривания открывайте фрамуги и форточки, а если вы открываете створку окна целиком, то не надо распахивать её больше, чем на десять сантиметров (для этого существуют специальные ограничители);
  • не разрешайте ребёнку выходить на балкон без сопровождения взрослых;
  • никогда не оставляйте спящего ребёнка одного в квартире, малыш может проснуться и сразу же подбежать к открытому окну;
  • отодвиньте от окон всю мебель, включая кровати;
  • не показывайте ребёнку, как открывается окно: чем позднее он научится это делать, тем безопаснее для него будет находиться в квартире;
  • не учите ребёнка подставлять под ноги стулья и табуретки, чтобы выглядывать в окно;
  • не надейтесь на москитные сетки, их крепления ненадёжны и не выдержат вес ребёнка;
  • не оставляйте маленького ребенка одного в квартире. Чувствуя страх, он может выглядывать с балкона или из окна, надеясь поскорее увидеть родителей, что может привести к падению.

Уважаемые родители! Берегите своих детей!

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Ср, 01/06/2022 - 12:23

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