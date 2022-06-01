Выставка «Обские угры: Дом и Космос»

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Выставка «Обские угры: Дом и Космос»

3 июня в 16:00 в Музее Природы и Человека состоится открытие выставки, посвященной 80-летию российского этнографа, д.и.н. Измаила Нуховича Гемуева (1942-2005 гг.) и 90-летию Музея Природы и Человека.

Измаил Нухович Гемуев – участник и руководитель экспедиций к аганским хантам, сосьвинским и ляпинским манси. Его основные научные изыскания были связаны с изучением социальной организации, мировоззрения, религиозно-обрядовой практики коренных народов Сибири – селькупов, манси и хантов. С 1992 г. был заведующим сектором этнографии Сибири, заместителем директора по научным вопросам Института археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск; был членом Президиума Ассоциации этнографов и антропологов России. Автор монографии «Мировоззрение манси: Дом и Космос», в которой рассмотрена связь традиционных представлений об устройстве Космоса с культовой атрибутикой жилища манси, а также других научных трудов.

Этнографическая коллекция Музея Природы и Человека начала формироваться в 1930-х годах, фактически с его основания. Одними из первых поступлений стали культовые предметы – хантыйские жертвенные покрывала и «богатырские» шлемы, которые в наши дни демонстрируются в экспозиции музея «Мифологическое время». Коллекция культовой атрибутики сегодня насчитывает более 1000 ед. хранения.

На выставке «Обские угры: Дом и Космос» представлено около 200 экспонатов, относящихся к духовной культуре северных групп народов манси и ханты. Большинство экспонатов демонстрируется впервые, многие из них не имеют аналогов в собраниях музеев России и за рубежом.

Выставка знакомит с уникальным и ярким разнообразием культовой атрибутики обских угров XVIII – нач. XXI вв. Основу экспозиции составляют предметы, поступившие в фонды музея в 2005-2021 гг. Среди них атрибуты культа Небесного всадника Мир-сусне-хума, фигуры духов-покровителей, жертвенные дары, шаманские бубны и многое другое. Предметный ряд позволяет увидеть как общие, так и специфические черты обрядовой практики ряда локальных групп обских угров. Атрибуты культа обских угров представлены в широких временных рамках, позволяющих увидеть трансформации традиции на протяжении нескольких столетий. Экспозиция сопровождается фотографиями, выполненными в ходе экспедиционных исследований.

Выставка организована совместно с Институтом археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск), научный куратор – д.и.н. А.В. Бауло. Выставка поддержана Е.Д. Айпиным, заместителем Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председателем Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера.

Выставка открыта с 3 июня по 11 декабря 2022

Вход на презентацию 3 июня - свободный.

Ждем вас по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 11.

БУ ХМАО - Югры «Музей Природы и Человека»

 

Ср, 01/06/2022 - 12:29

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