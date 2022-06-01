Подведены итоги Окружного конкурса детского рисунка «Радуга Югры»

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В Окружном Доме народного творчества подвели итоги конкурса рисунка «Радуга Югры». Югорчане в возрасте от 6 до 17 лет смогли показать свое мастерство в свободной технике рисования в номинациях:
- «Легенды, народные традиции, обычаи и обряды, праздники народов, населяющих Югру»;
- «Иллюстрации к детским сказкам народов, населяющих Югру».
В этом году в адрес организаторов поступило рекордное количество заявок – 1075 работ из всех муниципальных образований Югры.
Обладателями Гран-При в номинации «Легенды, народные традиции, обычаи и обряды народов, населяющих Югру» признаны:
Куклин Дмитрий Игоревич, руководитель Григорьева Любовь Ивановна. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Казым»;
Дорошенко Ангелина, руководитель Темрбулатова Раиса Магомедовна. Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры дополнительного образования города Нягани «Детская школа искусств»;
Сергиенко София Константиновна, руководитель Бадритдинова Гульназ Василовна. Муниципальное автономное учреждение Дополнительного образования г.Нижневартовск «Детская школа искусств №3».
В номинации «Иллюстрации к детским сказкам народов, населяющих Югру»:
Ахметова Эльмира Курбанова, руководитель Ахметова Эльмира Курбанова. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №56 «Искорка», г.Сургут;
Кашапова Снежана, руководитель Злобина Зульфия Сафаровна. Муниципальная автономная организация дополнительного образования Детская школа искусств имени А. В. Ливна, п.Излучинск Нижневартовский район;
Смий Алёна Николаевна, руководитель Балыгина Светлана Олеговна. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. А. М. Кузьмина», г.Мегион.
Поздравляем победителей! Желаем всем участникам конкурса неиссякаемого источника вдохновения, новых побед и!
В Международный день защиты детей мы публикуем лучшие работы участников Окружного конкурса детского рисунка «Радуга Югры» 2022 года: https://vk.com/odntugra86?w=wall-139501369_3714.
Увидеть полный список Лауреатов и Дипломантов можно в прикрепленном документе.
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