Маленькие югорчане – в центре внимания

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Сегодня – в Международный день защиты детей – в отделении Фонда социального страхования РФ проанализировали работу по направлениям, связанным с выплатой работающим гражданам государственных пособий по материнству и детству за пять месяцев 2022 года.
Так, в рамках обязательного социального страхования работающих граждан больничные листы в связи с беременностью и родами были оплачены 4598 жительницам региона, находящимся в декретном отпуске, на общую сумму свыше 1 млрд рублей.
Единовременное пособие при рождении ребенка назначено 6372 жителям автономного округа, на что израсходовано порядка 191 млн рублей. По закону такое пособие выплачивается по месту работы одного из родителей. «В Югре чаще всего получателями единовременного пособия при рождении ребенка становились отцы, их немногим больше половины от всех получателей этой выплаты. Напомню, размер данного пособия в нашем округе, если брать во внимание районный коэффициент 1,5, составляет 30709 рублей», – рассказал управляющий региональным отделением Фонда социального страхования РФ Михаил Рыбьяков.
Отделением Фонда оплачено 64 случая многоплодных родов, во время которых на свет появилось двое и более детей.
В числе приоритетных страховых выплат – пособия по уходу за детьми до полутора лет, которые выплачиваются ежемесячно с 1 по 15 число и рассчитываются исходя из 40% среднего заработка. «На выплату этого вида пособия с начала года направлено свыше 1,2 млрд рублей. Получателями его стали более 18 тыс. застрахованных граждан региона, среди которых 6735 – за первого ребенка, 11350 – за второго и последующих детей. С сегодняшнего дня мы приступили к начислениям и выплатам за май», – отметил руководитель отделения Фонда.
Помимо этого, в указанный период оплачено более 49 тыс. листков нетрудоспособности рублей родителям, осуществлявшим уход за заболевшими детьми, на общую сумму 552 млн рублей.
Работающим родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, оплачиваются четыре дополнительных выходных дня. Эта мера государственной поддержки носит заявительный характер и может быть запрошена гражданами у работодателей в любые удобные для них дни в течение каждого месяца.
ГУ - РО ФСС РФ по ХМАО - Югре