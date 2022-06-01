ПФР и уполномоченные по правам ребенка договорились о совместной работе по защите прав детей

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Отделения Пенсионного фонда по всей стране заключили соглашения c уполномоченными по правам ребенка, чтобы развивать сотрудничество и эффективнее оказывать меры поддержки семьям с детьми. Сегодня, в Международный день защиты детей, такие соглашения между ПФР и уполномоченными уже подписаны в 58 регионах страны. До конца дня соглашения будут заключены еще в 23 регионах.
В рамках сотрудничества планируется улучшить взаимодействие для защиты интересов детей в вопросах социального обеспечения. Отделения фонда вместе с уполномоченными будут рассматривать обращения родителей и обсуждать проблемы, связанные с реализацией выплат.
По словам заместителя председателя Правления ПФР Сергея Чиркова, совместные проекты также будут нацелены на правовое просвещение и повышение информированности семей с детьми о мерах социальной поддержки. «Сотрудничество не только поможет улучшить работу Пенсионного фонда в вопросах социального обеспечения детей, но и повысит информированность семей о положенных им мерах поддержки», – отметил Сергей Чирков.
ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре