Пенсионный фонд увеличит выплаты трех пособий в связи с ростом прожиточного минимума

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С 1 июня в связи с ростом прожиточного минимума увеличиваются три ежемесячных пособия семьям: выплаты на детей от 8 до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей, а также выплата беременным женщинам.
Суммы пособий устанавливаются исходя из нового прожиточного минимума. После его повышения выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, увеличится в среднем по России до 10,15 тыс. рублей в месяц (50% ПМ трудоспособного взрослого). Родители югорских детей 8–16 лет в зависимости от установленной им суммы пособия (50%, 75% или 100% ПМ ребенка) с июня будут в среднем получать от 9,3 тыс. до 18,6 тыс. рублей в месяц.
Первыми выплаты в новых повышенных размерах получат родители, которые оформят пособия в июне. По правилам, зачисление назначенных пособий происходит в течение 5 рабочих дней после того, как принято положительное решение по заявлению родителя. Таким образом, все оформленные в июне пособия будут сразу выплачены в более высоком размере.
Родители, которым выплаты назначены до июня, получат их в новом размере в следующем месяце. Вместе с повышенной выплатой за июль им также будет перечислена доплата за июнь с учетом проведенного перерасчета.
Ежемесячные пособия ПФР в Югре сегодня получают родители более 24400 детей от 8 до 17 лет, а также более 1600 беременных женщин.
ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре