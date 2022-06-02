Наталья Комарова: Грамотная налоговая политика позволяет муниципалитету эффективно решать поставленные гражданами задачи

- Русский
На заседании постоянной комиссии совета при губернаторе Югры по развитию местного самоуправления, состоявшемся 1 июня, участники рассмотрели реализацию полномочий органами местного самоуправления по установлению налоговых ставок по местным налогам с учетом проведения мероприятий, направленных на поддержку предпринимательской инициативы в условиях внешнего санкционного давления.
«Грамотная налоговая политика позволяет муниципалитету эффективно решать поставленные гражданами задачи. В этой связи мы рассмотрим практики муниципальных образований по реализации полномочий по установлению налоговых ставок по местным налогам, меры поддержки, принимаемые органами местного самоуправления в условиях внешнего санкционного давления», - отметила губернатор Югры Наталья Комарова, подчеркнув, что необходимо обеспечить оптимальность налоговой нагрузки, бюджетную устойчивость.
Как доложил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, пониженные ставки по земельному налогу установлены в 15 из 22 городских округов и муниципальных районов автономного округа. «В некоторых муниципалитетах льготы обусловлены показателями эффективности. Это так называемые «встречные» обязательства», - отметил докладчик, приведя в пример Сургутский район, где льгота по земельному налогу в размере 100% предоставляется организациям, зарегистрированным на территории муниципалитета после 1 января 2019 года, при условии исчисленного и уплаченного в бюджет муниципалитета налоговым агентом НДФЛ за налоговый период в сумме не менее 10 млн рублей. «Решение о снижении ставок по налогу на имущество физических лиц в отношении коммерческого имущества приняты в 15 из 22 муниципальных образований, - продолжил докладчик. – В Белоярском, Кондинском, Нижневартовском и Сургутском районах прослеживается четкая единая налоговая политика в отношении входящих в их состав поселений».
В текущих экономических условиях ряд муниципалитетов пересмотрел перечень налоговых преференций. «Семь муниципалитетов приняли или планируют принять решения о понижении ранее установленной на 2022 год ставки налога на имущество физических лиц, используемое для коммерческих целей. В части других мер поддержки малого и среднего предпринимательства предусмотрено авансирование до 50% по новым и ранее заключенным контрактам», - отметил Андрей Трубецкой. В 21 муниципалитете вдвое снижена арендная плата. Пять муниципалитетов помимо окружных субсидий предоставляют гранты, субсидии за счет средств местных бюджетов. «Отдельно стоит сказать про административные процедуры. В среднем по округу разрешение на строительство выдается в срок до пяти рабочих дней», - сказал Андрей Трубецкой.
Директор департамента финансов - заместитель губернатора Югры Вера Дюдина добавила, что был проведен комплексный анализ нормативных документов, материалов, которые сопровождают деятельность органов местного самоуправления при реализации полномочий в отношении местных налогов. «По итогам анализа решения, принимаемые Сургутским районом, отмечены как одна из лучших практик в округе, их можно рекомендовать к применению на других территориях, - продолжила Вера Дюдина. - Наиболее важным считаю проведение единой налоговой политики всеми поселениями района, что позволяет создавать равные экономические условия на территории муниципалитета. Заслуживает внимания политика Сургутского района по установлению налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц. Здесь проведена большая работа с предпринимательским сообществом, расчеты сделаны практически по каждому объекту. Это позволило увидеть, насколько увеличивается налоговая нагрузка по отношению к полученным доходам и другим мерам поддержки».
Представители общественности Югры также поблагодарили органы власти автономного округа за проводимую налоговую политику. «В условиях ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией и геополитической нестабильностью, предпринимателям сложно сохранить стабильность, темпы развития. В этой ситуации финансовая и имущественная поддержка очень важны», - сказала сопредседатель Ханты-Мансийского регионального отделения «Деловая Россия» Минзиля Сюткина.