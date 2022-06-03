В Ханты-Мансийске завершились соревнования по конкуру и выездке

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В конно-спортивном клубе «Мустанг» завершились Всероссийские соревнования по конкуру и выездке на Кубок Губернатора Югры.
На протяжении четырех дней за победу боролись представители Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской, Ивановской, Московской областей, Пермского края, города Москвы – всего 115 человек. Вместе с всадниками на турнир прибыло 35 лошадей.
Борьба проходила в трех дисциплинах: выездка, конкур и конкур на лошадях до 150 см в холке – пони-спорт. По результатам четырех дней соревнований команда Югры стала лидером по количеству призовых мест.
Для участников и зрителей организаторы подготовили развлекательные мероприятия: художественные мастер-классы, фотосессии, конкурсы, детские площадки, концерты и многое другое.
Как отметила член президентского совета Федерации конного спорта России Екатерина Бакеева, Югра является одним из ключевых регионов для развития конного спорта в стране. Регион достойно представлен в сборной России, при этом спортсмены успешно выступают на крупных соревнованиях.
«С точки зрения развития пони-спорта регион также очень важен для нас. Всего за два года здесь практически с нуля созданы все условия для занятий этим видом», - отметила Екатерина Бакеева.
Напомним, в феврале этого года Администрация Ханты-Мансийска и Федерация конного спорта Югры подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому оказывается поддержка популяризации конного спорта в городе.
Администрация города Ханты-Мансийска