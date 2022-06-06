Правительство Югры на IT-Форуме заключит ряд соглашений о сотрудничестве в сфере инноваций

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Проекты соглашений о сотрудничестве Югры с предприятиями, работающими в сферах информационных технологий и подготовки высококвалифицированных кадров для этой отрасли, одобрены сегодня, 3 июня, на заседании правительства Югры.
Так, регион положит начало сотрудничеству с ООО «СерчИнформ» в сфере информационной безопасности для решения отраслевых задач в автономном округе. Соглашение с ПАО «Ростелеком» по строительству волоконно-оптических линий связи на территории автономного округа позволит обеспечить высокоскоростным доступом к Интернету 29 труднодоступных населенных пунктов Югры. «Благодаря сотрудничеству с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом будет осуществляться развитие стратегического партнерства в сфере подготовки кадров в области информационных технологий, а также инженерных кадров в нефтегазовой отрасли на территории региона. В частности, проект соглашения предполагает координацию совместных действий по созданию образовательного центра в Когалыме», - отметили на заседании правительства Югры. Поставить подписи под документами планируется в рамках XIII международного IT-форума, который состоится в Ханты-Мансийске с 7 по 9 июня.