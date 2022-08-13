В Югре создадут институт сервисных уполномоченных

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Ханты-Мансийский автономный округ — Югра начал подготовку к созданию института сервисных уполномоченных. Формирование команды региональных сервисных уполномоченных (РСУ) будет организовано на базе Регионального института управления.
По словам регионального сервисного уполномоченного национальной социальной инициативы в Югре Михаила Слинкина, главная задача института — сделать процесс получения госуслуг доступным, простым и понятным. РСУ будет выявлять острые проблемы граждан в процессе получения услуг в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты и трудоустройства, а также во взаимодействии с органами власти находить пути их решения.
Первые участники команды РСУ из автономного округа прошли обучение сервис-дизайну, которое организовало Агентство стратегических инициатив в рамках реализации Национальной социальной инициативы (НСИ).
«Более 150 участников, кандидатов в РСУ и членов их команд из 28 российских регионов, разработали и протестировали подходы к решению выявленных проблем по каждой жизненной ситуации. Прошедшие обучение смогут в дальнейшем эффективно работать в социальной сфере, выделять целевые портреты потребителей и составлять сценарии оказания сервисных услуг, определять прототипы решений, тестировать их и реализовывать совместно с жителями регионов», — рассказал об обучении директор дивизиона «Качество жизни» АСИ Александр Пироженко.
В задачи региональных команд по сервисному дизайну входит проведение исследований жизненных обстоятельств, выявление потребностей жителей и системных проблем, проектирование «идеального клиентского пути» человека при получении социальной услуги или сервиса.
«С привлечением представителей органов власти, экспертов и использованием инструментов сервис-дизайна в регионе будут разрабатываться решения для конкретных жизненных ситуаций исходя из потребностей граждан. Чтобы сделать процесс получения социальных услуг понятнее и проще, мы работаем именно над конкретными решениями. В разработке — автоматизация процесса выдачи льготных лекарственных препаратов, создание информационного портала для помощи родителям в выборе дошкольного образовательного учреждения, интеграция информационных систем для автоматического получения ежемесячных выплат и другие», — пояснил Михаил Слинкин.
Как отметила директор департамента социального развития автономного округа Тереза Пономарёва, социальная национальная инициатива в Югре уже реализуется по направлениям «Здравоохранение» и «Социальная защита», по четырём жизненным ситуациям:
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«Получить технические средства реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья за счёт средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
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«Получить социальное обслуживание на дому»;
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«Получить ежемесячное пособие на ребенка (детей) в возрасте от 3 до 7 лет включительно»;
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«Получить первичную специализированную медико-санитарную помощь в ранее не охваченных труднодоступных населенных пунктах
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры».
«Реализация мероприятий дорожных карт уже сегодня позволяет предоставлять ежемесячное пособи на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в формате “без чиновника”, сократив время получения государственной услуги в два раза: с 30 до 15 дней», — сказала Тереза Пономарёва.