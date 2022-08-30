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На территории Кондинского района в посёлке Половинка прошёл гастрономический фестиваль «От камки до камакана». Участники фестиваля приготовили блюда из основных продуктов питания северных народов: рыбы, мяса диких зверей, боровой дичи, ягод и кедровых орехов. Здесь же поставили камакан – традиционную глинобитную печь кондинских манси, её используют для приготовления блюд из рыбы, мяса, для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий. Отметим, что в названии фестиваля заложен весь смысл проекта – «камка» – это рыболовная ловушка народа манси, «камакан» – традиционная глиняная печь, то есть весь процесс от добычи и до заготовки пойманного продукта.
Глава Кондинского района Андрей Мухин, приветствуя участников фестиваля, в своей речи отметил, что интерес к национальной культуре не угасает: «Сейчас это интересно современной молодёжи, а значит, традиции, обычаи и культура народов, живущих на нашей земле, будут, как и прежде, передаваться от поколения к поколению. Я рад приветствовать вас на гостеприимной Кондинской земле, в этом уникальном месте, Половинка становится притяжением, туристическим кластером Кондинского района, что нас очень радует. Культура и традиции народов Севера богаты, эта тема сегодня интересна и актуальна».
Гости фестиваля наблюдали за процессом приготовления традиционных блюд, посмотрели концерт различных творческих коллективов, которые исполняли народные песни, в том числе песни на мансийском языке. С концертными номерами выступили артисты из Ханты-Мансийска, Урая и населённых пунктов Кондинского района, программа была обширная и интересная. Скучать никому не пришлось, в рамках фестиваля прошли национальные состязания и спортивные мероприятия для детей и подростков. Мастера из Ханты-Мансийска, Урая, Мортки, Междуреченска и других поселений провели мастер-классы по изготовлению различных бытовых предметов, игрушек, сувениров из бересты, листьев, ткани, дерева и бросовых материалов. Дети и родители с мастером Вячеславом Кондиным изготовили мансийские куколки-акань из листьев. Для многих было открытием, что из этого природного материала можно сделать игрушку. Анатолий Брусницин из щепы сделал фигурки оленей, под руководством Галины Кондиной желающие сшили берестяную посуду.
Конда – многонациональный край, где по-соседски живут народы разных культур и вероисповеданий. И на этом празднике сей факт был виден.
На центральной площадке Половинки установили карусель с цветными ленточками, символ дружбы и единства, люди разных национальностей держась за ленты, кружились в общем хороводе. В воздухе витал манящий запах разных вкусных блюд, в котлах, сковородках и печах жарились рыбные котлеты, коптилось лосинное мясо, запекалась утка и другие северные деликатесы.
Гастрономический фестиваль «От камки до камакана» подготовлен АНО «Потомки Конды» и реализован при поддержке фонда президентских грантов и гранта губернатора Югры. Руководителем автономной некоммерческой организации является Анна Ерофеева, директор Учинского районного музея.
По словам Анны Ерофеевой, благодаря команде праздник удался, она подчеркнула: «Когда писали проект, создали большую команду, нам помогали администрация Кондинского района, учреждения культуры района, администрация сельского поселения Половинка, все нам оказали помощь, чтобы получилось такое яркое, зрелищное мероприятие».
После дегустации блюд жители и гости Половинки отправились к берегу реки Учинья, где соревновались на обласах и калданках, прыгали через импровизированные нарты, перетягивали канат. Так весело закончился фестиваль.
Галина Кондина