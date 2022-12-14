Югра и «Салым Петролеум Девелопмент» подтвердили ключевые направления дальнейшего сотрудничества
Губернатор Югры Наталья Комарова и генеральный директор ООО «Салым Петролеум Девелопмент» Денис Парамошин в ходе рабочей встречи подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве между правительством Ханты-Мансийского автономного округа и компанией.
«ООО “Салым Петролеум Девелопмент” —партнер правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры уже на протяжении почти 20 лет. Ежегодно обновляем наши взаимные обязательства, направления взаимодействия», — сказала Наталья Комарова.
В соответствии с допсоглашением компания окажет содействие правительству автономного округа при проведении научно-исследовательских работ в сфере обеспечения экологической безопасности, сокращения выбросов парниковых газов, разработки новых технологий по добыче нефти и газа, снижающих негативное воздействие на окружающую среду, а также по ряду других социально значимых проектов.
В частности, компания примет участие в приобретении для Югорского государственного университета оборудования для изучения поглощающей способности природных экосистем.
«Это один из приоритетных проектов, которым мы занимаемся, и вовлеченность компании в этот проект высоко ценим», — обратилась к гендиректору ООО «СПД» Наталья Комарова.
Еще одно направление сотрудничества — в сфере здравоохранения. Компания приобретет медицинское оборудование, специальную медицинскую мебель для Нефтеюганской и Салымской больниц.
«Это тоже то направление, без которого трудно представить хорошее качество жизни людей. Президент Российской Федерации обращает внимание на необходимость доведения до стандартного, соответствующего уровня первичного звена здравоохранения», —добавила глава региона.
Кроме того, совместно с компанией «Салым Петролеум Девелопмент» в регионе отремонтированы, укомплектованы четыре детских сада, четыре школы, четыре медицинских учреждения Нефтеюганского района, Центр медицины катастроф Югры, проведены работы по благоустройству территорий в четырех муниципальных образованиях Югры.
«Спасибо за сотрудничество. Мы стремимся активно участвовать в жизни и развитии региона, продолжим делиться лучшими практиками и поддерживать ряд социальных инициатив. Считаю округ своим родным. Внимание компании к региону способствует повышению качества жизни югорчан и не должно ослабевать», — сказал Денис Парамошин.
Напомним, между ООО «Салым Петролеум Девелопмент» и правительством автономного округа заключено соглашение о сотрудничестве на 2019–2023 годы. Вектор партнерства направлен на развитие материально-сырьевой базы углеводородного сырья, экологию, развитие малого и среднего бизнеса, здравоохранение, образование, культуру и спорт.
Среди приоритетных направлений сотрудничества автономного округа с компанией — достижение углеродной нейтральности, создание необходимой научной базы, технологического задела.