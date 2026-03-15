Югорчане разных возрастов боролись за медали сразу на трех всероссийских стартах по биатлону
Яркий биатлонный уикэнд организовали в эти дни сразу в нескольких местах. В Ханты-Мансийске, Красноярске и Тюмени одновременно проходят два первенства и чемпионат России.
Столица Югры встретила около 200 талантливых биатлонистов в возрасте 17-18 лет из разных регионов страны. Программу открыли спринтерские гонки. Среди юношей на дистанции 7,5 км лучшими стали Владислав Ольховиков (Смоленская область), Александр Фоминых (Кировская область) и Дмитрий Кожевников (Тюменская область). Шестикилометровую гонку у девушек выиграла Владислава Антуганова (Удмуртская Республика), второе место у Екатерины Беляковой (Новосибирская область), бронзу завоевала Полина Колокольцева (Новосибирская область).
Среди югорчан лучший результат показали Артем Кугаевский (20-е место) и Арина Вахитова (11-е место). Завтра на трассе Центра зимних видов спорта им. А. В. Филипенко пройдут гонки преследования.
Тем временем в Красноярке соревнуются атлеты постарше — 19-20 лет. Здесь югорчане начали более успешно. Программу открыли индивидуальные гонки. Среди юниоров на дистанции 15 км серебряную награду завоевал один из лидеров окружной юниорской команды Тимофей Грехов, пройдя дистанцию с одним промахом. У юниорок в гонке на 12,5 км в расширенный подиум заехали Галина Багрина (3 промаха) и Карина Пляцок (4 промаха), заняв пятое и шестое места соответственно, также в топ-10 прошла Юлия Собянина, занявшая девятое место с шестью штрафными кругами. Во вторник участники первенства побегут спринт.
Наконец, в Тюмени на чемпионате России лучшим биатлонистам страны приходится состязаться при температуре +12 градусов. Здесь уже настало время гонок преследования. У мужчин уверенную победу одержал Карим Халили из Московской области. А югорчанин Алексей Вагин сумел замкнуть шестерку сильнейших. Также следует отметить результат еще одного югорского спортсмена 23-летнего Михаила Морилова. Не допустив ни одного промаха, он финишировал восьмым. Завтра у спортсменов выходной, а 17 марта нас ждут суперспринты, напомнили в Центре спортивной подготовки сборных команд Югры.