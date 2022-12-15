К 50-летию Сургутского музыкального колледжа выпустили почтовую карточку
К 50-летию Сургутского музыкального колледжа выпустили художественную почтовую карточку тиражом 1 000 экземпляров. Её можно приобрести во всех почтовых отделениях Югры.
На праздничной карточке изображены музыкальные коллективы колледжа. Она двусторонняя художественная, содержит знак почтовой оплаты – литеру В – для отправки в любой российский регион дополнительных марок не потребуется. Кроме того, к юбилею музыкального заведения изготовили также специальный почтовый штемпель с фиксированной датой «15 декабря 2022».
«Впервые культурно-образовательному учреждению Югры посвятили почтовую карточку. Почта России проводит большую работу по сохранению исторической памяти и культуры нашего региона. Выпуск почтовой карточки – это знак уважения и памяти о тех, кто воспитал целую плеяду именитых профессионалов и внёс огромный вклад в развитие культуры и искусства Югры и России», – отметил директор УФПС ХМАО Василий Денисов.
«Для нас выпуск карточки и специального штемпеля в честь юбилея колледжа – уникальное историческое событие. Мы гордимся выпавшей нам чести и будем достойно продолжать лучшие традиции профессионального образования в сфере культуры и искусства», – подчеркнула директор Сургутского музыкального колледжа Лариса Яруллина.
АО «Почта России»