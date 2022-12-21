Внесены изменения в закон «Об общинах коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
«Мы приводим окружное законодательство в соответствие с федеральным, совершенствуем правовое регулирование отношений, связанных с образованием и деятельностью общин коренных малочисленных народов в автономном округе», – прокомментировал изменения в закон Председатель Думы Югры Борис Хохряков.
Поправки уточняют виды деятельности, которые может осуществлять община коренных малочисленных народов Севера; вопросы создания и осуществления деятельности общин малочисленных народов; требования к учредителям общин; требования к членству в общинах малочисленных народов, их права и обязанности; содержание устава общины и полномочия общего собрания (схода) членов общины; требования к имуществу общины; вопросы взаимоотношений органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа.
Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа