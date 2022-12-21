Внесены изменения в законодательство Югры в части начисления северной надбавки
Внесены изменения в закон «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, территориальном фонде обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
«Проект закона внесен в качестве законодательной инициативы депутатами фракции «Единая Россия».
Законопроектом предлагается в статью 3 действующего закона ввести норму, устанавливающую с 1 января 2023 года лицам, работающим в государственных органах и государственных учреждениях автономного округа по наиболее востребованным профессиям (специальностям), процентную надбавку к заработной плате (северную надбавку) в полном размере с первого дня работы независимо от трудового стажа», – пояснил спикер окружной Думы Борис Хохряков.
Лицам, работающим в государственных органах и государственных учреждениях автономного округа по наиболее востребованным профессиям (специальностям), перечень которых утверждается Правительством автономного округа, и вступившим в трудовые отношения до 1 января 2023 года, сохраняются начисленные на этот период северные надбавки, а с 1 января 2023 года начисление указанных надбавок производится в полном размере.
В настоящее время северная надбавка к заработной плате выплачивается в полном размере с первого дня работы в государственных органах и государственных учреждениях автономного округа только лицам в возрасте до 35 лет включительно, прожившим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в совокупности не менее пяти лет.
Законопроект вносится с целью решения проблемы кадрового обеспечения в отдельных учреждениях как регионального, так и муниципального уровней, особенно в сферах образования, здравоохранения, иных сферах. Одной из причин сложившегося дефицита кадров является невысокая заработная плата привлекаемых из других субъектов Российской Федерации специалистов в связи с отсутствием у них процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа