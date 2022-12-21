Открытый регион выразил благодарность Владимиру Енову
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр «Открытый регион» выражает благодарность Енову Владимиру Егоровичу за оказанное экспертное сопровождение в подготовке и проведении Всероссийской историко-краеведческой олимпиады «Многовековая Югра» в части описания и экспертного сопровождения при подготовке визуального оформления персонажей сказаний народов Ханты и Манси.
Учитывая важность популяризации и распространения знаний об уникальном культурном коде народов Севера, Владимир Егорович предоставил описание лесной феи Миснэ, воздушного героя Урт ики и царя водных просторов Вит-Хона, что позволило сформировать исследовательский интерес у учащихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации к прохождению олимпиады, а также распространить знания о югорском этнокультурном многообразии, самобытности народов и этнических общностей.
Желаю Вам и трудовому коллективу профессиональных успехов.
Ссылки на публикации о проведении олимпиады на медиаресурсах (https://vk.com/@or_86-vserossiiskaya-kraevedcheskaya-olimpiada-mnogovekovaya-ugra, https://2022.myopenugra.ru/news/826749/, https://2022.myopenugra.ru/news/832891/).
Открытый регион