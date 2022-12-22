Форма поиска

Для слабовидящих

Почта России запустила "единое окно" цифровых услуг для физлиц

22.12.2022

Почта запустила на своем сайте личный кабинет для физических лиц, который устроен по принципу “одного окна”. Теперь оформить посылки и письма онлайн, заказать доставку, а также посмотреть список активных и доступных для подключения услуг можно в едином окне.

Раньше услуги и сервисы находились в разных вкладках, клиентам приходилось тратить время, чтобы найти интересующий раздел. С помощью личного кабинета стало удобнее отслеживать посылки и письма, выпускать доверенности, создавать обращения, выписывать газеты и журналы, а также видеть прогресс в бонусной программе.

В будущем появится возможность подстраивать личный кабинет под себя. Например, изменить порядок отображения статистики, списка подключенных услуг. Это позволит максимально упростить пользовательский путь и учесть индивидуальные особенности каждого клиента в зависимости от его интересов. Также в кабинете доступен поиск по сайту. 

«Наша цель — создать простой и комфортный инструмент, с помощью которого было бы удобно получать все доступные услуги в одном месте. При разработке личного кабинета мы опирались на потребности клиентов и самые популярные пользовательские сценарии и постарались их учесть», — Александр Шумилов, руководитель департамента веб-сервисов.

АО «Почта России» - цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 310 тысяч сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть Почты России включены 38 тысяч работающих отделений по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3 млрд почтовых отправлений. Почта России является проводником почтовых, социальных, финансовых и цифровых услуг для населения, предоставляет качественный сервис для компаний электронной торговли. Почта России усиливает присутствие на международном рынке. Офисы компании на сегодняшний день открыты в Китае и Германии, в Финляндии, Великобритании и Германии действуют места обмена почтой.

Пресс-служба АО «Почта России» 

22.12.2022

22.12.2022